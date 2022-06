FILO 2022 divulga novos espetáculos e apresentações até quinta (23)

Programação entra na semana final desta etapa do Festival, que conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina

O Festival Internacional de Londrina – FILO 2022 entra na semana final de espetáculos desta etapa. Até domingo (26 mais apresentações serão levadas aos palcos e ruas para espectadores de todas as idades.

Hoje (21), o público pode conferir a montagem “As Três Marias”, da Cia do Terno de Dança-Teatro, de Londrina. Este solo de Ana Karina Barbieri resgata memórias afetivas de mulheres comuns, que enfrentaram trajetórias e adversidades corriqueiras e é um mergulho autobiográfico da atriz. A duração da peça é de 60 minutos, e a classificação indicativa de 14 anos.

Na quarta-feira (22), o FILO 2022 tem duas estreias. Em “Emaranhada”, voltado ao público infantojuvenil, a atriz Amarilis Irani, de São Paulo, convida o espectador a refletir de uma forma lúdica sobre a representatividade dos cabelos como forma de identidade pessoal e empoderamento feminino desde a infância. A estreia será às 19 horas, no Sesc Cadeião Cultural. Aberta ao público a partir dos 6 anos, o espetáculo tem duração de 60 minutos.

Às 21 horas, tem “Stabat Mater” na Divisão de Artes Cênicas UEL. A partir do texto teórico Stabat Mater (em latim, “estava a mãe”) da filósofa e psicanalista Julia Kristeva, a artista e pesquisadora Janaína Leite (SP) propõe um espetáculo em formato de plateia-performance sobre o feminino. Autobiográfico, articula temas historicamente inconciliáveis, como maternidade e sexualidade, e traz à cena a figura da mãe biológica da atriz. Classificação indicativa: 18 anos. Duração: 1h10.

Todos esses espetáculos já estão com os ingressos esgotados. Há lista de espera no teatro, caso haja desistência. E na quinta-feira (23), “Stabat Mater” e “Emaranhada” podem ser vistos novamente nos mesmos horários e locais.

Palhaços no palco

O público do FILO 2022 também pode conferir, na quinta-feira (23), o internacional “Tomate, Puro Tomate”, do argentino Victor Avalos. Ora palhaço, ora bufão, que ora é cruel, outra é inocente, o palhaço Tomate, com sua destreza e genialidade, faz o público rir e pensar. “Tomate, Puro Tomate” terá apresentação única no Cine Teatro Ouro Verde, às 20h30. A classificação indicativa é livre, com duração de 50 minutos. Ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla, no link www.sympla.com.br/tomate-puro-tomate__1602716

E quinta-feira (23), no Sesc Cadeião, às 15 horas, tem bate-papo com a atriz e pesquisadora Janaína Leite, de São Paulo. Ela irá abordar aspectos da construção do espetáculo “Stabat Mater”, baseado em aspectos autobiográficos e que articula temas historicamente inconciliáveis, como maternidade e sexualidade. O encontro é aberto ao público adulto.

O Festival Internacional de Londrina (FILO 2022) vai até o dia 26 de junho. Os ingressos custam R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada), e estão à venda no Sympla: https://www.sympla.com.br/filo2022 .

É uma realização da Associação dos Profissionais de Arte de Londrina (Aspa) e da Universidade Estadual de Londrina (UEL), com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). Tem apoio institucional do Núcleo dos Festivais Internacionais de Artes Cênicas do Brasil. Também são apoiadores Crillon Palace Hotel, Kery Grill, Hype Labs, Fecomércio/Sesc-Senac, Espaço AML Cultural, Sanepar, Rádio UEL FM.

Mais informações sobre a grade do FILO 2022 podem ser conferidas no site oficial do evento, www.filo.art.br .

NCPML