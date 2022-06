Fim de semana com palhaçaria e acrobacias no Barracão Tangará

Neste fim de semana (dias 11 e 12), o Barracão Tangará está com uma programação gratuita para toda a família. A entrada para os dois dias é franca e será por ordem de chagada. O Barracão abre as portas às 19h30 e os espetáculos têm início às 20h.

No dia 11, quem anima a noite é a Cia. Amma, com o espetáculo “AMMA CIRCO SHOW”, protagonizado pelos palhaços Furebo e Pinduca, que compartilham com o público diferentes situações de uma companhia de teatro e circo.

Pinduca, dono do show, é muito exigente e cobra excelência do palhaço Furebo na execução dos números do espetáculo. Porém, Furebo é atrapalhado e se enrola na hora da apresentação, deixando o Pinduca irritado e promovendo boas gargalhadas com sua graça.

A AMMA Companhia de Teatro surgiu do interesse dos artistas Adalberto Pereira e André Demarchi em aprofundar o estudo da comédia pelo viés da palhaçaria e temática gay.

Cabaré

No domingo, 12, a Cia. Tangará apresenta o espetáculo “Cabaré”, montagem que faz um passeio pela história noturna de Londrina nos anos 1960 e 1970, na época de ouro do café, com a fartura do dinheiro, os bares, as mulheres e as bebidas.

O espetáculo combina vários números circenses tradicionais com música, dança e coreografias, num ambiente descontraído, alegre e divertido, semelhante a um cabaré. A direção técnica é de Carlos Tangará e a artística de Juliana Tangará. “Cabaré” tem uma plasticidade incrível e já foi apresentado em vários festivais de circo, sempre com grande público.

A Companhia Tangará trilha uma jornada de 13 anos neste formato, mas sua trajetória remonta de várias gerações no circo. A base do grupo é formada por Carlos Tangará, a esposa Selma Gerolamo Ribeiro, a filha Juliana e o marido Pedro Giovani Queisada. A partir de 2019, a companhia iniciou uma nova jornada em sua sede própria, o Barracão Tangará, situado na Rua Augusto Severo, 544, Bairro Aeroporto.

Emilia Miyazaki/Asimp