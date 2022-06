Fim de semana tem música e diversão com o “O Mundo Mágico da Música”

Concerto musical com pitadas de palhaçada promete agradar crianças e adultos

A XI Mostra de Música de Câmara promove nos dias 11 de 12 de junho (sábado e domingo), em Londrina, o concerto “O Mundo Mágico da Música”, um espetáculo que vai reunir no mesmo palco o Quinteto de Cordas da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, o percussionista Marcello Casagrande, os jovens do Coral Infantil União para a Vitória e a divertida palhaça Adelaide, personagem da atriz Juliana Galante.

No programa, as tradicionais cantigas de roda que encantam gerações e obras de Mozart e Villa-Lobos. O espetáculo será embalado com muito humor e alegria pela super palhaça Adelaide que promete muitas surpresas para o público.

"O concerto será mágico e tem como objetivo desmistificar o universo da música clássica para as crianças, ao mesmo tempo em que levará os adultos para uma viagem ao tempo em que eram crianças e brincavam com as cantigas populares”, comenta Irina Ratcheva, coordenadora da Mostra.

Ela reforça que as cantigas populares são brincadeiras perfeitas para os momentos em família. “A partir da escuta delas é possível brincar, desenvolver a imaginação, a musicalidade, linguagem oral e memória, e entrar em contato com a cultura popular em sua essência."

O concerto é destinado a crianças e adultos, e será realizado no Espaço Villa Rica (Rua Piauí, 211), com duas sessões: no sábado às 17h, e no domingo às 10h. Os ingressos custam R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia-entrada) e podem ser adquiridos no O Armazém Café (Rua Belo Horizonte, 701) ou através da plataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/o-mundo-magico-da-musica-sessao-sabado-11-06/1594748

Arrecadação de Livros

Durante o evento, a organização estará recolhendo livros infantis para a Campanha da Unimed Londrina. Todos podem participar deste ato solidário doando um livro infantil no dia do concerto, e desta forma ajudar os alunos de duas escolas municipais da cidade: Francisco Aquino Toledo, do distrito de São Luiz, e Machado de Assis, do patrimônio Três Bocas.

"Acreditamos que estamos unindo várias frentes de fomento: na formação de novos públicos para a arte, e uma bela oportunidade de as pessoas poderem doar livros para esta ação da Unimed Londrina. Nós somos parceiros dessa campanha há alguns anos e ficamos muito felizes em abrir este espaço de arrecadação", avalia Irina Ratcheva, coordenadora da Mostra.

Mostra de Música de Câmara

A XI Mostra de Música de Câmara “Diálogos: a Música no Brasil e no Mundo”, tem a coordenação de Irina Ratcheva e direção artística de Evgueni Ratchev. Patrocínio: Prefeitura de Londrina, através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC). Apoios: Unimed Londrina, Espaço Villa Rica, Baby Body Co, Grupo Folha de Londrina, CBN Londrina, UEL FM, Crillon Palace Hotel e Bibliotecas Públicas Municipais de Londrina.

Ingressos: O Armazém Café (Rua Belo Horizonte, 701) e Sympla https://www.sympla.com.br/evento/o-mundo-magico-da-musica-sessao-sabado-11-06/1594748

Orquestra de Câmara Solistas de Londrina

A Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, sob direção de Evgueni Ratchev, é considerada um dos grupos camerísticos mais conceituados do país. Em seu repertório amplo e original, constam grandes obras de compositores brasileiros e internacionais. Contabiliza mais de 450 concertos realizados desde a sua fundação, além de participações em festivais de música, circuitos nacionais e estaduais, sete álbuns (cds) gravados e vários prêmios nacionais. O grupo atua no cenário nacional erudito e desenvolve seus projetos com objetivo de executar música de qualidade e ao mesmo tempo participar de um movimento que descentraliza o acesso à cultura para formar novos públicos.

Marcello Casagrande

Natural de Londrina (PR), graduou-se em Licenciatura em Música pela Universidade Estadual de Londrina e concluiu seu Mestrado em Percussão – Performance pela University of Missouri - Columbia (USA). Atualmente é percussionista da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina (OSUEL). Na área pedagógica atua como professor de percussão em projetos sociais, escolas e bandas e no curso de Licenciatura em Música da UEL. Desde 2011 integra o Duo Clavis, juntamente com o pianista Mateus Gonsales, (vibrafone & piano). Gravaram dois CDs: “Duo Clavis” (2015) e “Time Lapse” (2021). O Duo vem se apresentando em várias cidades do Brasil, e em festivais na Argentina, Uruguai, Peru e Estados Unidos.

Palhaça Adelaide

A atriz Juliana Galante é quem dá vida à palhaça Adelaide. Juliana é pesquisadora e educadora, e faz parte do elenco do Plantão Sorriso, organização que visita hospitais em Londrina há 26 anos. Além disso, é produtora na Grita Cia. de Palhaças e criadora da palhaça Adelaide e seus espetáculos.

Coral Infantil União para a Vitória

O Instituto União para a Vitória atende crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, com atividades socioeducativas, de segunda a sexta-feira, no contraturno escolar. As atividades são esportivas, de lazer, culturais, educativas e lúdicas a partir das oficinas: rap, grafite, futebol, esportes, taiko, taekwondo, dança, música, construção com material reciclável, literatura e outros. Dentro dos percursos socioeducacionais e socioculturais oferece temas como: empreendedorismo, meio ambiente, cidadania, saúde, leitura e escrita, qualidade de vida, relacionamento interpessoal, mundo do trabalho, diversidade cultural e outros, que tem como finalidade incluir crianças e adolescentes de famílias residentes do bairro, com propostas que contemplam formas de expressão, interação, vivências e aprendizagens.

Emilia Miyazaki/Asimp