Formada na UEL, a atriz e produtora Cynthia Margareth retorna a Londrina com espetáculo "4, 5, 4, 3...Um passo por vez" e atividade formativa

O espetáculo reflete com emoção e bom humor o malabarismo das mulheres entre as rotinas profissionais e pessoais no dia a dia

Formada em Artes Cênicas na Universidade Estadual de Londrina, a atriz e produtora Cynthia Margareth retorna à cidade trazendo o pulsante bastidor da produção teatral e as vivências de quem atua no ofício no espetáculo “4, 5, 4, 3...Um passo por vez”, que será apresentado no dia 10 de abril, domingo, às 19h. Além da montagem, a artista oferece, ainda em Londrina, a atividade gratuita “Produção cultural e Comunicação”, nos dias 8 e 9 de abril.

A peça traz em cena a trajetória de Cynthia Margareth que, após 15 anos na produção cultural do LUME Teatro, um dos mais importantes coletivos teatrais do país, com sede em Campinas (SP), decide partilhar sua vivência em uma peça de teatro e os passos que a levaram para a criação de sua própria produtora. Durante esse processo, o público também vai conhecendo a vivência da atriz como mulher e mãe.

“Realizar "4, 5, 4, 3...Um passo por vez" é de um ineditismo de linguagem, à medida que se coloca em cena um ofício dos bastidores, e para além disso, se promove uma reflexão sobre ser ‘mulheres nas artes’”, destaca a atriz, que aponta, ainda, outra particularidade muito especial dessa apresentação em Londrina. É uma maneira de revisitar e honrar o território que me formou em Artes. É um momento pulsante de encontros e reencontros de jornada”, destaca a atriz e produtora que se formou em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Londrina.

A montagem reflete com emoção e bom humor o ofício e a pesquisa de uma mulher, atriz, produtora cultural e mãe, e leva para a cena “o malabarismo do dia a dia de todas nós, que equilibramos pratos no ar e não deixamos nenhum cair no chão”, afirma.

O espetáculo surgiu na intenção de aproximar do público, o ofício da produção cultural, “uma atividade que está sempre num lugar de bastidor, quase invisível ao público”, afirma Cynthia, que lança um olhar desafiador e provocador por “promover a subversão de colocar a produção no palco, estreitando as fronteiras entre bastidor e cena e possibilitando uma reflexão no plano do sensível sobre o oficio da produção, tantas vezes enquadrado apenas como uma ação burocrática e mecânica”, argumenta.

A obra teve sua estreia no Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia, em outubro de 2019, e o LUME Teatro a recebeu em sua sede em fevereiro de 2020 as últimas apresentações presenciais antes da pandemia. Durante o isolamento social, ganhou adaptação virtual como mais um desafio de levar o trabalho ao público.

Cynthia Margareth

Cynthia Margareth é gestora cultural, atriz, mãe e fundadora da Aflorar Cultura. Bacharel em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Londrina, atua com foco na produção como eixo criativo, que impulsiona ações colaborativas, criação de redes, formação e coordenação de equipes de trabalho. Há 10 anos oferece ações e capacitação em produção cultural, através de palestras, cursos, residências em produção e organização de Seminários de Artes Cênicas.

Atualmente apresenta o solo desmontagem - cênica "4, 5, 4, 3 ...Um passo por vez" integrando a sua atuação como produtora e atriz.

Por 15 anos dedicou-se à coordenação de produção do LUME Teatro – Unicamp e a coordenação geral do Feverestival - Festival Internacional de teatro de Campinas.

Em sua atuação cultural coordenou a produção de grandes projetos da idealização à implementação, através de editais, leis de incentivo, parcerias institucionais e financiamentos independentes.

Ficha técnica

Atuação: Cynthia Margareth

Dramaturgia: Cynthia Margareth e Isis Madi

Orientação de pesquisa e roteiro: Ana Cristina Colla e Raquel Scotti Hirson (LUME Teatro)

Direção: Luiza Moreira Salles, Isis Madi, Náshara Silveira, Maria Loverra e Jaya Batista

Figurino: Cynthia Margareth e Adriana Barreto

Aderecista: Adriana Barreto

Iluminação: Eduardo Albergaria

Trilha sonora: Barulhista

Imagens de projeção: Alessandro Soave Poeta

Edição de imagens: Maria Loverra

Produção: Raiza Penteado e Simone Veloso