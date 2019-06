Foz do Iguaçu ganha parque temático Movie Cars com investimento de R$ 50 milhões

Carros que são sucesso no cinema e cenografia espetacular farão visitante sentir-se dentro dos filmes.

Com inauguração prevista para novembro deste ano, o Movie Cars Entertainment traz a Foz do Iguaçu um conceito de parque temático sem comparação no mundo. O atrativo reúne carros e motos que são sucesso no cinema, alguns com destaque até maior do que o alcançado pelos artistas e enredos.

O novo empreendimento foi apresentado em café da manhã na terça-feira, 4, no Hotel Rafain Centro, a representantes de instituições da iniciativa privada e do poder público. O atrativo está localizado na Avenida das Cataratas, entre o aeroporto e o Parque Nacional do Iguaçu.

O Movie Cars prevê aporte de R$ 50 milhões do empreendedor Cláudio Petrycoski, de Pato Branco (PR), sendo dirigido pelos empresários Jin e Aleandro Petrycoski. Serão gerados 55 empregos diretos e centenas de postos de trabalho indiretos no início das atividades.

Na abertura do parque temático, haverá mais de 40 veículos caracterizados nos mínimos detalhes, usados por astros em obras clássicas do cinema mundial. Com as máquinas, uma megaprodução cenográfica promete transportar o visitante para dentro dos filmes.

“Queremos que o visitante sinta-se no filme ao ter contato com carros e motos e vivenciar todos os detalhes da cenografia, com trilha sonora, ambientes e acessórios utilizados pelos atores”, expõe Jin Petrycoski. “São carros e cenários espetaculares em um lugar único no mundo”, frisa.

“O icônico Batmóvel, do filme Batman, por exemplo, será exposto na Batcaverna, minuciosamente recriada. Um caça surgirá no cenário de Top Gun, protagonizado pelo ator Tom Cruise. Uma minicidade refará a antiga Chicago para receber os carros do filme Os Intocáveis”, explica Jin.

Para tornar ainda vai surpreendente a experiência no Movie Cars, o visitante poderá caracterizar-se com figurinos, acessórios e objetos usados pelos personagens dos filmes e fazer fotos junto aos veículos. “Nosso objetivo é tornar tudo o mais real possível”, revela Jin.

Foz, destino de investimentos

Conforme o empresário Aleandro Petrycoski, uma avaliação de mercado criteriosa identificou Foz do Iguaçu como local ideal para receber o investimento. A avaliação incluiu cidades de outros estados, como São Paulo e Santa Catarina, além de Curitiba, a capital do Paraná.

“Foz é um polo de turismo e com um potencial de expansão muito grande”, enfatiza. “Os turistas que visitam a cidade procuram experiências inesquecíveis, como as Cataratas do Iguaçu. O Movie Cars pretende ser opção de passeio encantador e surpreendente”, aponta Aleandro.

Outro diferencial do atrativo será a compra de insumos de fornecedores locais, explica o gerente-geral do Movie Car, Fernando Coutinho. “Vamos valorizar produtores e empreendedores locais para contribuir com o setor produtivo que gera emprego e renda na cidade e na região”, diz.

Um filme começa

O Movie Cars Entertainment reunirá representações de veículos de filmes como Batman, De Volta para o Futuro, Os Caça-Fantasmas, Scooby-Doo, Barbie, Os Flintstones, Top Gun, Os Intocáveis, Diários de Motocicletas, Indiana Jones e muitos outros.

Veículos que remetem a grandes nomes da música universal também estarão presentes. Carros que marcaram a carreira de artistas como o rei do rock, Elvis Presley, The Beatles e a Brasília Amarela dos Mamonas Assassinas promoverão a interação entre a música, o cinema e o amor por automóveis.

O Movie Cars terá área de cinco mil metros quadrados, estacionamento com 2.220 metros quadrados, hamburgueria, restaurante com 400 metros quadrados e loja temática de suvenires. O visitante percorrerá cenários e receberá explicações e curiosidades sobre os veículos e filmes.

(Grampo Comunicação)