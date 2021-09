Friday Hour especial Michael Jackson

A próxima live da cantora Giovana Adoracion acontece nesta sexta-feira (10/09) às 21h através do Facebook da artista (Facebook /AdoracionGiovana) e traz um novo tributo: especial Michael Jackson. Essa apresentação será exclusiva para quem comprar o ingresso para o show que promete muitas novidades em um estilo intimista com o público.

O show é em comemoração ao aniversário do rei do pop, como era conhecido o cantor que começou a encantar o mundo com seu talento ainda na infância.

O ídolo que revolucionou a música e também imprimiu uma identidade única em seus videoclipes faria 61 anos no último dia 29 de agosto e é uma grande influência para a cantora.

"Eu cresci vendo e ouvindo Michael Jackson. Mas foi na adolescência, quando eu ganhava ainda mais gosto pela música, que me apaixonei pelo trabalho de Michael Jackson. Desde o protagonismo no Jackson 5, passando pela parceria brilhante com Quincy Jones e o impacto de sua identidade visual, tudo me interessava em Michael. E também percebo que ele influencia também os maiores artistas do mundo todo, de qualquer gênero musical. Um talento que atravessa muitas fronteiras", opinou a compositora.

Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da cantora e compositora pode também seguir o Instagram oficial da artista, onde ela apresenta vídeos novos semanalmente produzidos em seu home estúdio.

@giovanaadoracion (Instagram oficial)

Giovana Adoracion é cantora compositora, atriz, produtora e empresária.

Iniciou estudos na área da música ainda na infância, ingressando em aulas de canto e guitarra. Mais tarde aos 16 começou também a estudar teatro profissionalmente.

Aos 16 anos lançou sua primeira música autoral, no Sesc Niterói, a canção "Polos do Rio". Seguiu se apresentando durante anos na cena da música carioca com seu timbre único e que remete facilmente às grandes divas do jazz, adicionando seu toque moderno e sua irreverência.