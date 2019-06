Funarte lança livro com textos de autores teatrais negros

Peças já foram encenadas com sucesso, no Brasil e no exterior, e formam um retrato histórico do que é ser negro no Brasil

A Fundação Nacional de Artes – Funarte lança no próximo fim de semana, dias 8 e 9 de junho, sábado e domingo, o livro Dramaturgia Negra. A obra reúne 16 textos teatrais escritos por dramaturgos negros – alguns deles premiados. No Rio, integra a programação do Fórum de Performance Negra, no Museu de Arte do Rio (MAR), sábado, a partir das 13h. No domingo, em São Paulo, às 15h, será parte do festival Brasil Cena Aberta, na Praça das Artes.

“O material foi organizado na contramão da história oficial, rompendo com a escassa representação da dramaturgia negra no meio acadêmico, constituindo-se como um portal para uma outra história possível, que se utiliza das impossibilidades para criar as múltiplas narrativas de um povo negro brasileiro”, explica o curador Eugênio Lima, responsável pela seleção dos textos.

Algumas peças narram desventuras da vida na periferia; outras apresentam a vida dos antepassados de muitos desses autores no continente africano – ora com narrativas realistas, ora com abordagens míticas. Histórias de origem europeia, como O Pequeno Príncipe, foram reinterpretadas de modo a realçar o incômodo que os negros sofrem por viver num país onde as referências culturais associadas à sua imagem não são valorizadas. O mosaico que compõe Dramaturgia Negra é um tratado sobre o que é ser negro no Brasil contemporâneo.

“Ao procurar os criadores da Festa Literária das Periferias (FLUP) para propor a organização de uma coletânea de dramaturgia das favelas, a Funarte recebeu de volta a proposta desta antologia, com foco sobre o negro. O principal argumento para essa edição é que, mais ainda que o morador de favela, o negro tem sido historicamente alijado dos processos de legitimação cultural no país", conta o presidente da Funarte, Miguel Proença, na orelha do livro.

É uma publicação de importância histórica, com a qual a Funarte registra uma transformação cultural no Brasil. Nossos atores negros são muitos e já vêm há algum tempo conquistando seu espaço nos palcos e nas telas do país. A autoria dos textos, porém, é um campo só há muito pouco ocupado por negros.

Dramaturgia Negra

As peças já passaram pelo teste dos palcos: foram encenadas por diretores e atores quase sempre negros, com grande sucesso de público, em diversas cidades do Brasil e do mundo. Há apenas uma exceção: a peça inédita Récita, da poeta e dramaturga carioca Leda Maria Martins.