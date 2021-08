Funcart apresenta teatro, dança e música em live no domingo (15)

Atrações poderão ser conferidas, das 16h às 20h, no canal da Fundação no Youtube; programação inclui tanto atividades ao vivo quanto apresentações gravadas

Para que os londrinenses possam matar as saudades de atividades como o teatro, dança e apresentações musicais, a Fundação Cultura Artística de Londrina (Funcart) promove, no domingo (15), a live “Funcart em Casa”. Realizado das 16h às 20h, o evento poderá ser conferido no canal de Youtube da Funcart (acesse aqui).

A transmissão contará com diversas atrações, incluindo espetáculos gravados previamente e ações realizadas ao vivo (veja a programação completa abaixo). Entre as atividades transmitidas ao vivo, estarão as performances solo dos alunos da Escola Municipal de Dança e a apresentação do Ballet de Londrina, baseada em um ateliê de criação realizado pela companhia.

Além disso, haverá cenas criadas e interpretadas por atores que integram a cia.amma, formada por alunos egressos da Escola Municipal de Teatro. O evento também contará com momentos interativos, como as entrevistas realizadas com participantes dos projetos da Funcart, em que a audiência poderá enviar perguntas através do chat.

Todas as atividades realizadas ao vivo seguirão medidas de prevenção à transmissão do novo coronavírus, incluindo o uso de máscaras de proteção, a higienização frequente dos espaços e o distanciamento social, com a presença de equipes reduzidas. Entre as atrações gravadas previamente, estão as apresentações da cantora e atriz Marina Madi e da comediante Sereia do Amazonas (Renan Popowicz) – personagem oriunda do projeto de comédia “República”, desenvolvido por alunos da Escola Municipal de Teatro.

O coordenador da Escola Municipal de Teatro da Funcart, Silvio Ribeiro, convidou a população londrinense a prestigiar os eventos, que são abertos a todas as idades. “Estamos preparando tudo com muito esforço e carinho, e queremos proporcionar às pessoas algumas horas de diversão, assim como apresentar a elas a produção cultural de Londrina”, afirmou.

Apoio

A Fundação Cultura Artística de Londrina (Funcart) possui convênio com a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O evento deste domingo é gratuito, porém quem desejar enviar uma contribuição voluntária pode fazê-lo através do Pix escoladeteatro@sercomtel.com.br.

Programação completa –

16h: Abertura do evento e atividades interativas

16h30: Show acústico de Marina Madi

17h10: Atividades interativas

17h30: Show Sereia Live Blackbox

18h: Atividades interativas

18h30: Apresentações da Escola Municipal de Dança

19h: Espetáculo “Atelier de criação”, do Ballet de Londrina

