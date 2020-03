Funcart suspende atividades por 15 dias

Fundação, que administra Escola Municipal de Dança e de Teatro e o Ballet de Londrina, tomou a decisão nesta segunda-feira como medida preventiva contra a expansão do Coronavírus.

A Fundação Cultura Artística de Londrina, após reunião ontem (16), resolveu suspender todas as aulas, apresentações, ensaios e outras atividades até o dia 31 de março com o objetivo de prevenir possíveis casos de transmissão do COVID-19, protegendo funcionários, alunos e o público em geral frequentador da instituição. A medida começa a vigorar nesta terça-feira (17). A nota emitida pela Fundação destaca que a decisão deve-se não só ao alinhamento com os protocolos e esforços nacionais para “achatar a curva da pandemia”, como também à natureza dos seus trabalhos artísticos, que envolvem contato físico entre alunos e artistas, além de reunião de público em espaços fechados. A Funcart continua com atendimento por seus canais virtuais (Whatsapp e Facebook) e as atividades serão repostas por meio de exercício a distância e por novo calendário a ser divulgado no retorno dos trabalhos. Leia a nota na íntegra:

COMUNICADO – Suspensão de atividades na Funcart

A Fundação Cultura Artística de Londrina, a FUNCART, informa que todas as suas atividades, aulas, ensaios e apresentações artísticas estão suspensas até o dia 31 de março de 2020. A decisão tomada pela Diretoria e Coordenação no início da tarde desta segunda-feira (16) é uma medida para proteger nossos funcionários, público, alunos e familiares do COVID-19, o Coronavírus, e contribuir nos esforços conjuntos do Brasil para achatar a curva da pandemia. Salientamos à comunidade frequentadora da Funcart que os cuidados para evitar a transmissão devem ser também individuais, com o máximo de resguardo possível, seguindo os protocolos que estão sendo divulgadas pela imprensa e pelos órgãos oficiais.

No período de 17 a 31 de março de 2020, portanto, a Fundação estará fechada e os funcionários trabalharão por home office (de seus domicílios). A comunicação com o público continua por meio dos canais virtuais: o Facebook “Funcart” (via Messenger) e o Whatsapp (43) 988435567. Atividades pedagógicas com os alunos da Escola Municipal de Dança e de Teatro, afora os Cursos Livres, poderão ser realizadas remotamente nesta quinzena por meio de e-mail e redes sociais, a partir de contato dos professores. Assim que a rotina da Fundação for retomada, o calendário será atualizado, com um programa de reposições.

Destacamos que a decisão emergencial deve-se também à natureza do nosso trabalho, que envolve, inevitavelmente, contato físico entre os alunos e os artistas (tanto na dança, como no teatro), além de reunião de público em espaços fechados (no caso das apresentações). Fazemos votos de que, com a colaboração de todos, os danos sejam minimizados e que, passados os riscos, possamos voltar ao trabalho o mais breve possível.