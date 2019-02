Gabi Dezan está em Londrina para o lançamento do livro "#Agoravai" da irmã Isadora Cambraia

A atleta londrinense e bi-campeã mundial de fisiculturismo - Gabi Dezan, 32 anos, está de férias no Brasil, mas com a agenda repleta de momentos especiais. Na próxima sexta-feira, dia 15, a life coach das estrelas estará ao lado da sua irmã, a psicóloga Isadora Cambraia, que vai lançar mais um livro #AgoraVai . “Minha irmã também é minha parceira profissional porque dentro do curso on-line ‘Em Forma com a Gabi’ – Isadora, que também é mestre em análise de comportamento, ajuda na abordagem de elementos necessários nas mudanças dos hábitos saudáveis dos alunos”, lembra Gabi. “Isadora domina a psicologia como ninguém. Sou suspeita para falar – mas falar de relacionamento é com ela mesma. O livro é um presente para o leitor”, diz Gabi Dezan.

“Muitas mulheres sofrem por se sentirem rejeitadas, terem medo de ficar sozinhas, e possuem traumas de relacionamentos anteriores que se arrastam por uma vida. Chegou a hora de quebrar esse ciclo e descobrir que é possível ser feliz no amor”, afirma Isadora Cambraia. “Na verdade – o lançamento do livro será um evento porque também vamos contar com palestra de relacionamento e sorteios surpresas. Se você é uma dessas mulheres que está em busca dessa felicidade, o evento #AgoraVai é a sua chance de mudar de vida definitivamente e parar de sofrer por amor”, ressalta a psicóloga.

Os interessados devem anotar na agenda: nesta sexta-feira, dia 15, às 19h no centro de eventos do Shopping Aurora – lançamento do #AgoraVai . Os ingressos estão à venda no site: www.agoravailivro.com.br/evento .

Gabi Dezan e Isadora Cambraia usam o instagram diariamente para diferentes dicas – anotem os perfis para segui-las: @gabicdezan e @isadoracambraia , respectivamente.