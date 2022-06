Grafatório publica edição bilíngue da escritora alemã Tomma Wember

Livro é o primeiro da autora a ser traduzido e publicado no Brasil, e até o final do mês estará com preço especial de lançamento

A Vila Cultural Grafatório, localizada na Avenida Paul Harris 1.575, divulga a obra “3 Palavras Só ou Quatro Às Vezes Mais”, da escritora alemã Tomma Wember. O livro foi organizado de forma independente por Tina Merz, pesquisadora e designer que descobriu os trabalhos de Tomma enquanto realizava seu mestrado na Alemanha.

No livro, estão reunidos 21 poemas que foram traduzidos da língua original por Tina Merz e Sofia Mariutti. A edição é bilíngue e traz um posfácio escrito por Tina Merz e por Tomma Galonska, filha da escritora alemã.

A publicação foi realizada em parceria entre a plataforma Par(ent)esis de Florianópolis e o Grafatório Londrina, que disponibilizou o espaço e prensas tipos móveis para que a publicação fosse toda realizada de forma manual. Estão disponíveis 600 exemplares, que até o final deste mês estarão com valor promocional de lançamento no site www.grafatorio.com .

Segundo a pesquisadora Tina Merz, o trabalho original foi todo feito na máquina de escrever. Tendo isso em mente, foi definido que o livro precisaria ser feito em tipografia, que o Grafatório disponibiliza. “Além da tipografia, fazia sentido publicar com o Grafatório pelo histórico deles, que conversam entre a literatura e as artes visuais. Foram as melhores companhias que uma publicação poderia ter, ou que eu pudesse sonhar”, destacou.

De acordo com o editor do Grafatório, Felipe Melhado, o livro foi todo impresso na Vila Cultural com tipografia em tipos móveis. “Essa é uma técnica artesanal de impressão, sendo composta manualmente com o texto em chumbo, de acordo com cada página”, contou.

Tomma Wember (1919-2008), assim como muitos autores e artistas, não obteve reconhecimento em sua própria época. Suas criações foram trabalhos singulares que dialogam com o movimento Fluxus (1960-1970). Wember criou obras que variam de jogos, textos com instruções e poesia. A autora transitava entre a arte conceitual e a literatura, e suas obras, na época, eram divulgadas entre o convívio íntimo, grupo de amigos e familiares.

Em “3 Palavras Só ou Quatro Às Vezes Mais”, a escritora instiga o que chamou de “palavras-inserçantes”: combinações de palavras, neologismo, similaridades sonoras, repetição e acréscimos de letras. Tudo isso cria enigmas que podem ser decifrados pelos leitores, porém exigem uma leitura mais atenta e certa contemplação. Conseguindo desvendar essas leituras escondidas, descobre-se paisagens cotidianas e pistas sobre a vida da própria autora, o que torna a obra surpreendentemente biográfica.

A Vila Cultural Grafatório conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

Marcelo Cordero/NCPML