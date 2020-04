Gravado em período de quarentena, novo videoclipe de Latino terá renda de monetização revertida para o combate às causas emergenciais da COVID 19

Feito com celular, "Lili" está disponível no Youtube e em todos os apps de música

Sempre irreverente e ousado, o cantor Latino aproveitou o momento de reclusão por conta da COVID-19 para gravar o clipe da música “Lili”, 100% feito com celular.

Passando uns dias de férias em Angra dos Reis, logo após o Carnaval, o cantor que estava com a namorada e amigos, recebeu a notícia de que sua tia recém-chegada de uma viagem à Itália poderia ter contraído coronavírus. Como haviam tido contato com ela, a orientação é para que ficassem isolados por 15 dias, Latino então resolveu gravar um vídeo clipe com os amigos que estavam na casa.

“Não dava pra fazer muita coisa e até sair o resultado do exame dela precisamos ficar isolados lá, foi aí que tivemos a ideia de fazer do limão uma boa limonada. Reuni a turma que estava lá comigo e inventamos um personagem para cada um, pegamos um celular e começamos a gravar.”

Composição de Latino, Dalmo Beloti e Nildomar Dantas, “Lili” conta a história do DJ Lulu, vivido pelo influencer Julio Prominentt, que conquista a mulherada não pela beleza, mas pelo humor. Ainda participam do clipe a namorada Rafaella Ribeiro, como “Lili” e os amigos do cantor, DJ Dennis, Fabio Souza, Christovam Neumann, Heidy Renata, Guilherme Dames e Gabriela Teixeira.

“Nossa intenção é divertir as pessoas e mostrar que a música pode tornar as coisas mais leves. E o dinheiro arrecadado com a monetização do clipe, vamos doar para alguma causa emergencial da COVID 19”.

O roteiro feito à quatro mãos por Latino e Rafaella Ribeiro teve a direção geral e captação de imagem de Edvaldo Neto, produção musical de Latino, Dalmo Belloti e Dalton Max, mixagem e masterização de Paulo Jeveaux (estúdio USA), fotografia de Danni Ferreira e edição final de Chillebeats.

“Lili” está disponível nos aplicativos de música e no Youtube oficial do cantor, confira aqui