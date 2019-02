Gritos de carnaval atravessam Londrina

Bloco Bafo Quente realiza série de ensaios abertos e convida população a formar coletivos para desfilarem na folia. Primeiro evento será na Região Norte neste domingo (10)

Este ano, ninguém precisa ficar se guardando pra quando o carnaval chegar. O Bloco Bafo Quente decidiu antecipar a festa agendada para março por meio de quatro ensaios abertos que acontecem ao longo de fevereiro em várias regiões. Além de aquecer ao som do repertório 2019 do grupo percussivo, o público de Londrina e cidades da região é convidado a organizar blocos de amigos para desfilar com o Bafo Quente nos dias de reinado de Momo. O primeiro ensaio aberto está agendado para este domingo, dia 10, às 17 horas, na Região Norte (gramado localizado na Rua Francisco Marques de Oliveira, 800, ao lado da UBS do Conjunto João Paz). O evento é gratuito, realizado pela APD – Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná, e conta com patrocínio da Prefeitura Municipal de Londrina por meio do PROMIC – Programa Municipal de Incentivo à Cultura.

Nos próximos finais de semana, as regiões Sul, Oeste e Centro recebem, respectivamente, os ensaios abertos do Bloco Bafo Quente. No dia 17 de fevereiro (domingo), a festa será na Praça da Juventude (Av. Guilherme de Almeida, 2218, Jd. Ouro Branco); dia 23 (sábado), no Jardim Tókio (Rua Rudolph Diesel, 935, próximo ao Corpo de Bombeiros); em 24 de fevereiro (domingo), o Zerão (Rua Júlio Estrela Moreira, s/n) é o palco da folia. Todos estão marcados para as 17 horas. Alguns dos ensaios terão a participação especial de baterias convidadas – grupos de percussão ligados a cursos universitários e outras associações.

Com 13 anos de estrada, o Bloco Bafo Quente é atração sempre aguardada no carnaval de Londrina. A cada ano, propõe novas ações que têm como objetivo promover a festa de rua, levando os foliões a pontos importantes da cidade para se divertirem de forma responsável e familiar. “Nosso carnaval é sempre uma festa democrática, por isso resolvemos inovar e preparar os shows do Bloco junto com as pessoas. É só uma das várias novidades que traremos este ano e que estamos divulgando aos poucos. Prometemos uma das festas mais bonitas dos últimos tempos”, comenta Guilherme Rossini, coordenador do Bloco Bafo Quente.

Além do convite a entrar no clima da batucada, os ensaios abertos têm outro objetivo: incentivar que associações de bairros, grupos de amigos e coletivos organizem-se em blocos com fantasias divertidas, coreografias e outras propostas inventivas. “Queremos que estes grupos estejam preparados e façam conosco os shows oficiais de carnaval, que este ano serão itinerantes”. Sem adiantar muito sobre o formato da festa em 2019, Rossini comenta que o Bloco planeja dois grandes eventos abertos para o domingo e terça-feira de carnaval, dias 3 e 5 de março.

Para quem já está acostumado ao repertório de música brasileira adaptado à levada de bateria de escola de samba - especialidade do Bafo Quente desde 2006 – o grupo anuncia alguns acréscimos. Estão resgatando clássicos populares da década de 90 e que fizeram sucesso com Karnak, Raça Negra, Cidade Negra e Leandro Learte. Além, claro, das marchinhas e sambas de todas as épocas. Participam do Bloco Bafo Quente 18 músicos oriundos de várias bandas da cidade e filiados aos mais diversos estilos, do rock à MPB – o que confere o ecletismo do trabalho.

Carnaval 2019 – Bloco Bafo Quente

Ensaios Abertos (gratuitos)

- Região Norte

10/fev. (dom), às 17 horas

Rua Francisco Marques de Oliveira, 800 (ao lado da UBS João Paz)

Cj. João Paz

-Região Sul

17/fev. (dom), às 17 horas

Av. Guilherme de Almeida, 2218 (Praça da Juventude)

Jd. Ouro Branco

- Região Oeste

23/fev. (sab), às 17 horas

Rua Rudolph Diesel, 935 (próximo ao Corpo de Bombeiros)

Jd. Tókio

- Região Central

24/fev. (dom), às 17 horas

Rua Júlio Estrela Moreira, s/n (Zerão)

Centro

Renato Forin Jr./Asimp