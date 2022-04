Grupo Cantores de Deus comemora 25 anos no "Sábado com Maria"

O Sábado com Maria deste sábado (2/4), às 15h, receberá o grupo Cantores de Deus para cantar seus sucessos e contar as histórias de seus 25 anos de carreira. Excepcionalmente neste sábado, o programa da TV Aparecida não terá Padre Antonio Maria na apresentação, a sua colega de emissora, Mariangela Zan (apresentadora do Aparecida Sertaneja), vai comandar a atração ao lado de Dani Espíndola.

O grupo Cantores de Deus, que foi fundado por Padre Zezinho, em 1997, para acompanhá-lo em suas apresentações pelo Brasil, tem uma história sólida na música católica, com 10 CDs gravados e shows por todo o país e no exterior. A atual formação conta com Karla Fioravante, Dalva Tenório e Andréia Zanardi.

Entre os grandes sucessos do grupo estão "Porta do Céu", "Oração de São Francisco", "Primeira Cristã" e "Virgem de Silêncio".

Mais sobre o Cantores de Deus:

Inicialmente o grupo era formado por Luan, Vanessa, Suely Ferreira, Dalva Tenório e Karla Fioravante, que juntos gravaram três álbuns. Em 2003, Robson Junior ingressou no Cantores de Deus, e no ano seguinte foi a vez de Andreia Zanardi. Com a nova formação, os cantores gravaram o álbum "Nas Ruas do País" (2004). Infelizmente, em 2006 Robson Junior faleceu, mas o grupo Cantores de Deus decidiu continuar. Em 2007, os artistas lançaram "Nossa História", em comemoração a uma década do grupo, com participação de ex-integrantes e regravações de músicas, com novos arranjos e roupagem. Neste mesmo ano, o grupo participou da visita do Papa Bento XVI ao Brasil e a Missa de canonização de Frei Galvão. Desde então, a banda lançou outros trabalhos e também ganhou prêmios como o "Troféu Louvemos o Senhor", da TV Século 21, em 2012, e foi indicado ao Grammy Latino.

Vera Jardim/Asimp