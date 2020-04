Grupo Fica Comigo lança seu primeiro single com participação do Sorriso Maroto

Nesta sexta, 10 de abril, a música estará disponível no Spotify e outras plataformas digitais

Nesta sexta-feira, 10/4, o Fica Comigo lança oficialmente seu primeiro single "Coraçãozinho", com participação especial do Sorriso Maroto. Apesar de ser uma parceria inédita, Bruno Cardoso já se apresentou com o grupo algumas vezes. A música estará disponível em diversas plataformas digitais, entre elas Spotify.

O Grupo Fica Comigo já faz sucesso em todo o país com seu repertório selecionado de pagode retrô e música popular brasileira. Criado há 10 anos como um Bloco de Carnaval, o Fica Comigo superou todas as expectativas, ganhou fãs Brasil afora e uma agenda lotada 365 dias do ano.

''Pra mim como cantor é a realização de um sonho, sou fã do Sorriso Maroto e do Bruno, eu cresci ouvindo ele desde moleque... e ver meu nome, junto com eles, no Fica Comigo e ainda com uma musica linda demais é muita alegria. Em meio a esse caos do mundo, o Coraçãozinho e o amor pela música esta sendo a nossa morada", revela Delão cantor do Fica Comigo.

O clipe gravado em uma praia do Rio de Janeiro, também será lançado no Youtube. Em formato de luau e com romance no ar, o vídeo traduz exatamente a essência do Fica Comigo e da nova música, ''Coraçãozinho'', espalhar o amor.

"To muito feliz em finalmente poder imortalizar a nossa amizade em forma de música. O Delão e o Fica Comigo falam de amor. Sorriso Maroto também. Então, nada mais justo que cantarmos o nosso amor em forma de coração pra todos que curtem o nosso som", conta Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto.