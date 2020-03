Grupo Negritude Júnior lança vídeo clipe da nova música de trabalho 'Te Espero Aqui'

Com 33 anos de estrada, sempre com novidades e inovando no mercado musical, o Grupo Negritude Júnior, após o sucesso feito com o clipe sambanejo da música 'Do Avesso', lançará nesta sexta-feira, 27 de março, às 18 horas, o vídeo clipe da mais nova música de trabalho 'Te Espero Aqui'. Um pagode bem gostoso de ouvir, de autoria do compositor Gil Paes, e que estará disponível em todas as plataformas digitais.

Com direção de Rita Kuhnbach, e edição e finalização da Produtora Wagner Cardoso Filmes, a gravação do vídeo clipe foi realizado no Espaço Saab Eventos, situado em Vinhedo no interior do estado de São Paulo, bem antes do surgimento do Coronavírus (COVID-19), onde os integrantes Ari, Claudinho, Feijão e Nenê, gravaram a beira de um bar na piscina, e contou com a participação especial da modelo Plus Size Joyce Carolina.

Com mais de seis milhões de discos vendidos, entre 12 CDs, 2 DVDs e quatro coletâneas gravadas, o grupo possui uma historia vitoriosa no cenário da Musica Popular Brasileira, que inclui 08 discos de ouro, 07 discos de platina e 04 discos de platina duplos.

Em breve o Grupo realizará o lançamento do novo CD, intitulado 'Irmandade', contendo apenas músicas inéditas, o qual já foi gravado no estúdio Gravodisc e produzido por Webster e Claudinho Njr.