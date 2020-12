Grupo Tangará realiza apresentação natalina

Espetáculo O Circo de Natal será disponibilizado na página do Facebook do coletivo, neste sábado, a partir das 20 horas

Neste sábado (19), a partir das 20 horas, a população londrinense poderá prestigiar, gratuitamente, um espetáculo que mescla a atmosfera do circo com temas natalinos. Realizada pela Vila Cultural Barracão Tangará, a apresentação O Circo de Natal será disponibilizada através da página do Facebook do grupo (https://www.facebook.com/barracaotangara). Posteriormente, também poderá ser acessada através do canal de YouTube.

Segundo o programador cultural do coletivo, Pedro Giovani Queisada, a iniciativa é uma contrapartida da Vila Cultural, que recebe patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). O objetivo é celebrar tanto as festas de fim de ano quanto o aniversário de Londrina.

Devido à pandemia da Covid-19, a performance, que originalmente seria apresentada ao vivo, será gravada e publicada nas plataformas digitais. “Vamos fazer um pocket show, um mix de números circenses como o trapézio, a pirâmide aérea, o tecido e a lira. Os artistas estarão caracterizados como personagens natalinos, e a trilha sonora remeterá, em alguns momentos, às canções de Natal. Será uma apresentação de 25 minutos, adequada para toda a família, que poderá se divertir com uma produção bonita e animada”, convidou Queisada.

Barracão Tangará

Tendo iniciado suas atividades há 12 anos, como um espaço de treinamento do grupo circense Tangará Produções Artísticas, o coletivo veio a se tornar uma Vila Cultural através do patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio do Promic.

Entre outros objetivos, a iniciativa visa desenvolver uma pesquisa estética em torno dos caminhos expressivos do circo, promovendo um laboratório de reflexão e experimentação desse mundo, além de oferecer atividades culturais para a população londrinense.

