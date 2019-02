Grupo Triolé apresenta "Qual a Graça de Laurinda?"

Próximo Domingo (10), o Grupo Triolé faz sua primeira apresentação em 2019, com o espetáculo "Qual a Graça de Laurinda?".

A apresentação será em frente ao espaço administrado pelo Grupo, a Vila Triolé. A rua em frente ao local será fechada, oferecendo mais segurança e conforto para o público (Rua Etiene Lenoir, 155). O espetáculo que está em circulação há 9 anos, recebeu prêmios e já foi visto por milhares de pessoas, apresenta uma novidade, trilha sonora composta pelo músico Tonho Costa, especialmente para o espetáculo.

Como de costume na Vila Triolé, não haverá cobrança de ingressos, sendo feita uma contribuição espontânea “no chapéu”, o público paga ao final o que puder e o que quiser.

Sobre o espetáculo:

Dois palhaços disputam o coração de uma palhaça que só existe na imaginação deles. Tudo de improvável que poderiam aprontar para conquistar a amada foi reunido no roteiro do espetáculo ''Qual a graça de Laurinda?''.

Os palhaços apaixonados só conhecem a amada através de uma foto de jornal. E é aí que a dupla arma o circo. Um duelo com armas de água, uma corrida de dois metros rasos, um strip tease, uma luta de boxe e até uma aula de balé são algumas das peraltices protagonizadas pelos pretendentes.

A montagem, concebida para todas as idades, é inspirada na linguagem do desenho animado. Eles contam a história sem falas, apenas com a linguagem corporal.