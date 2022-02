Guarda Mirim e Epesmel recebem a visita da Companhia Tangará

Os jovens e adolescentes atendidos pela Guarda Mirim e Epesmel, duas importantes entidades filantrópicas de Londrina, vão poder assistir gratuitamente ao espetáculo “Conexão”, a mais nova montagem da Companhia Tangará, grupo circense de Londrina.

Ao todo serão seis apresentações, contemplando todo o pessoal atendido pelas instituições. A Companhia Tangará vai se apresentar no dia 21 na Guarda Mirim (Unidade Aeroporto) e no dia 22 na Unidade do CSU, com duas sessões, às 9h e às 14h. No dia 23, será a vez dos jovens da Epesmel assistirem ao espetáculo, às 9h30 e às 15h30.

“Conexão” é o resultado de uma montagem coletiva, um espetáculo que se traduz pelo vigor dos números acrobáticos, com belas cenas, coreografias e imagens, onde a união e a conexão entre os atores fazem todo sentido. A montagem estreou em outubro de 2021 com casa cheia e ingressos esgotados antecipadamente.

O espetáculo

O que nos conecta? Qual foi a sucessão de fatos que nos trouxe até aqui? Essas e outras reflexões inspiraram a montagem de “Conexão”. Os encontros para o novo espetáculo tiveram início em 2019, com o desafio de criar e ensaiar em plena pandemia da Covid-19, sempre obedecendo o distanciamento social. Mais do que nunca, as conexões foram fundamentais para garantir a realização da montagem.

Tangará

A Companhia Tangará trilha uma jornada de 13 anos neste formato, mas sua trajetória remonta de várias gerações no circo. A base do grupo é formada por Carlos Tangará, a esposa Selma Gerolamo Ribeiro, a filha Juliana e o marido Pedro Giovani Queisada. A partir de 2019, a companhia iniciou uma nova jornada em sua sede própria, o Barracão Tangará, situado na Rua Augusto Severo, 544, Bairro Aeroporto.

Patrocínio e apoio

O espetáculo “Conexão” tem o patrocínio da Havan. Lei de Incentivo: Profice Realização: Tangará Produções Artísticas

Elenco: Carlos Henrique Cirino, Danilo Theodoro Dias, Debora Victoria Rodrigues, Gleisson Rodrigo Mesquita de Melo, Jonas Walace da Costa Rodrigues, Juliana Marques Ribeiro, Karine Marques dos Santos Sutil, Luciano do Nascimento Cuba, Pedro Giovani Queisada, Taiane Marques Guerino