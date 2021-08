Há meses com três músicas no Top 10 do Spotify João Gomes lança “Meu Bem”

Faixa chega nesta sexta-feira, dia 27 de agosto

Revelação do piseiro, João Gomes é o artista da vez. Com três músicas no Top 10 do Spotify e há semanas em primeiro lugar com “Meu Pedaço de Pecado”, o artista se prepara, agora, para o lançamento desta sexta-feira, dia 27 de agosto. Faixa do DVD “Eu tenho a Senha”, gravado em Fortaleza, “Meu Bem” chega em todas as plataformas de áudio e vídeo e promete ser mais um hit do jovem cantor que vem para consagrar o sucesso.

Com composição própria, “Meu Bem” conta a história de um amor que só precisa de um momento pra acontecer: “Você vir aqui me acompanhar/ E quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração/ Meu bem, só liga me chamando/ E me dizendo que essa noite tem”.

João Gomes afirma: “ O público vai se identificar com essa música. Graças a Deus, estamos acertando bastante. O DVD está quase completo e tocando muito. Em setembro lançamos a última que gravamos neste audiovisual e já vem mais novidades em breve”

Letra da Música:

https://alkabits.box.com/s/g0poziptd9w1l1tx20vnq1ikjntheiw1