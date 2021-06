Ibiporã celebra o Nordeste em live junina

Live homenageou a cultura e tradições do Nordeste

Uma viagem musical às tradições e emoções do Nordeste brasileiro marcou a noite da quarta-feira (16). Para homenagear a cultura nordestina, a Prefeitura Municipal de Ibiporã, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), transmitiu um espetáculo por suas redes sociais oficiais. Por conta da pandemia, as festividades juninas presenciais da cidade foram canceladas pelo segundo ano consecutivo, para evitar aglomerações e barrar a transmissão do vírus da Covid-19 no município.

O espetáculo, com pouco mais de uma hora de duração, foi gravado no dia 28 de maio, no Cine Teatro Padre José Zanelli, respeitando-se todos os protocolos de segurança para a prevenção à Covid-19. A homenagem ao Nordeste teve as participações de professores e alunos do Ceforma, a escola de música da SMCT, bailarinas da Escola de Ballet, e participações especiais dos músicos Marcos Henrique dos Santos Silva (sanfona) e Nega Néia.

O grande homenageado da noite foi Luiz Gonzaga, o “rei do baião”, com as interpretações de clássicos do seu repertório, tais como “Asa Branca”, “O Xote das Meninas”, “A Vida do Viajante”, além de outras músicas do cancioneiro nordestino gravadas por Gilberto Gil, Alceu Valença, Zé Ramalho, Dominguinhos e Tato.

A cenografia chamou a atenção por ser inspirada nas xilogravuras (técnica de produção e reprodução de imagens que consiste na gravação em relevo de uma matriz de madeira (xýlo, em grego) para a impressão de estampas sobre outros suportes) dos artistas nordestinos Ivan e J. Borges.

Para o secretário de Cultura e Turismo e diretor geral do espetáculo, Luciano Betiate, a ação é a prova dos esforços do governo municipal em preservar a tradição de décadas da Festa Junina Municipal mesmo em tempos tão difíceis. “Apesar das restrições impostas pela pandemia, o que nos impede de realizarmos a festa que queríamos, a Secretaria de Cultura não poderia deixar de proporcionar um evento para que as pessoas pudessem curtir o São João em casa, com segurança”, ressaltou Betiate, acrescentando que o espetáculo também é uma forma de valorizar os artistas locais e homenagear a cultura nacional.

A live está disponível no Facebook da SMCT – facebook.com/ fundacaoculturaldeibipora.

Decoração

O clima junino também pode ser vivenciado na decoração instalada na rotatória da Avenida Paraná. A equipe da SMCT enfeitou o local com balões, bandeirinhas, cacto e elementos que remetem à cultura do Sertão Nordestino. Os enfeites foram reutilizados de festas juninas de anos anteriores.