Ibiporã: Cine Teatro está passando por obras de adequação de acessibilidade e segurança

Devido a esta reforma, o cine teatro está temporariamente sem exibição de filmes e sem programação. A comunidade será avisada quando do término das obras

O Cine Teatro Padre José Zanelli, de Ibiporã, está temporariamente sem programação e sem exibição de filmes devido às adequações do espaço para atender algumas exigências de acessibilidade e segurança. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, para que o espaço seja dotado de toda a estrutura exigida pelas novas legislações. A empresa que está executando o serviço é de Londrina.

É um processo que se iniciou em 2016, prosseguiu em 2017, com a aprovação do projeto de combate ao incêndio e a adequação do espaço como um todo, seguindo normas do Corpo de Bombeiros. "Quando assumimos a Secretaria de Cultura, em 2017, observamos também algumas necessidades de adequação em relação à acessibilidade, ações que temos que atender da NBR 90-50, que trata de pessoas com deficiência: como rampas, corrimões com duas alturas, parapeitos adequados, plataforma elevatória no palco, sinalização para pessoas com baixa visão, banheiros adaptados, uma série de medidas que precisamos fazer no edifício, para que possa ter acessibilidade plena ou no mínimo razoável", comentou o secretário municipal Agnaldo Adélio.

Agnaldo explica que o Cine Teatro é uma construção já de 30 anos, inaugurado em 1998, que carece de manutenção constante e adequação. "Não é que a estrutura esteja errada, apenas desatualizada. Por exemplo: não temos detector de fumaça. Na época isso não se exigia nas edificações, mas tem hidrante compatível com o edifício que naquela época já se exigia; então tudo vai ser alinhado, trabalhado, construído, edificado e ficará para a posteridade", comentou o secretário de Cultura do Município.

A comunidade será informada sobre o andamento da reforma e previsão de reabertura do Cine Teatro nos canais de comunicação da Secretaria de Cultura e Turismo .(http://culturaeturismo.ibipora.pr.gov.br/ e https://www.facebook.com/fundacaoculturaldeibipora/)