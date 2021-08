Ibiporã: Cine Teatro Pe. José Zanelli volta a exibir filmes

“O Esquadrão Suicida”, lançamento mundial, será exibido a partir de sexta em Ibiporã

Após uma longa espera de 16 meses, o Cine Teatro Padre José Zanelli, em Ibiporã, volta a exibir filmes. O público poderá conferir já a partir desta sexta-feira (06) o lançamento mundial de um dos filmes mais aguardados do ano – “O Esquadrão Suicida.”

No filme de ação e fantasia baseado nos quadrinhos criados por John Ostrander para a DC Comics, um novo time de vilões é reunido por uma entidade governamental comandada por Amanda Waller (Viola Davis) com o objetivo de realizar um trabalho sujo que ninguém tem coragem de fazer. O longa é dirigido por James Gunn, responsável pela bem-sucedida franquia “Guardiões da Galáxia”.

Na sexta a sessão será às 20 horas. No sábado (07) e domingo (08), serão duas sessões – as 16 e 20 horas. Durante a próxima semana sessões únicas às 20 horas. Os ingressos terão preço único a R$10,00.

Embora o decreto estadual nº 8.178/2021 autorize a reabertura do cinema com 50% da capacidade do público, cada sessão terá, no máximo, 50 espectadores. “Vamos tomar todas as medidas sanitárias recomendadas pelas autoridades de saúde para garantir uma diversão segura ao público. Haverá aferição da temperatura, disponibilização de álcool gel 70%, isolamento de duas poltronas do lado para assegurar a distância entre as pessoas, e exigiremos o uso de máscara de barreira, a qual só poderá ser retirada caso o espectador resolva comer ou beber algo que foi comprado na bomboniere para ser consumido na sala durante a exibição do filme”, detalha o secretário de Cultura e Turismo, Luciano Betiate.

Divulgação/SMCT/PMI