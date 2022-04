Ibiporã: Espetáculo de dança aborda importância da sustentabilidade

O Cine Teatro Padre José Zanelli, em Ibiporã, recebe na próxima quarta-feira (27), o espetáculo (In)Sustentável. Concebido pela Cia MalbArt, de Curitiba, a obra de dança contemporânea aborda perspectivas sobre o meio ambiente e o consumo excessivo de recursos naturais. O projeto ainda irá oferecer duas oficinas de dança. A apresentação, assim como a participação nas oficinas, é gratuita.

O projeto oferece acessibilidade por meio de audiodescrição do espetáculo. Após a apresentação, acontece um bate-papo com o público com tradução em libras. A peça de dança contemporânea está em circulação pelo interior do Paraná e já passou por Castro, União da Vitória e Quedas do Iguaçu. As próximas paradas são Marialva, Jacarezinho e Palotina.

(In)Sustentável aborda perspectivas sobre o meio ambiente e o consumo excessivo de recursos naturais. O bailarino Patrich Lorenzetti destaca que se trata de um tema pertinente e necessário, que precisa ser cada vez mais difundido. “A criação se deu a partir do incômodo que temos diante do descaso do poder público com a educação e incentivo da população em se responsabilizar por sua produção de lixo. O consumo excessivo e o descarte incorreto são coisas que precisam ser repensadas”, conta.

A peça foi pensada com a intenção de abordar novos caminhos que buscam conscientizar o público para um olhar mais profundo sobre o seu propósito na vida. Através da dança contemporânea, são apresentados movimentos que contextualizam – por meio das respirações e ações viscerais – a luta dos animais que nascem em meio a uma nova realidade, cercados de lixo plástico que os deforma, intoxica e mata.

“Para a criação dos movimentos, partimos da nossa necessidade primordial que é a de respirar. Imaginamos-nos no lugar dos animais que sufocam com lixo, que se engasgam, que morrem por inanição, e criamos movimentos que partem da nossa necessidade de respirar um ar limpo e puro”, aponta Patrich.

Oficinas

O projeto irá oferecer duas oficinas em cada cidade visitada. A oficina para não-bailarinos visa propiciar uma maior consciência corporal, instruindo práticas de respiração e de coordenação motora que podem ser inseridos no dia-a-dia, elevando assim a sua qualidade de vida. Duração: 2 horas, 30 vagas. As inscrições devem ser feitas por meio do preenchimento de formulário, neste link: https://forms.gle/HhvyZ4ZpLWkH7w1b8

Já no workshop de dança contemporânea voltado para bailarinos, será compartilhado o processo usado na criação do espetáculo (In)Sustentável, direcionando-os na criação de movimentos que iniciam se da respiração, gerando sequências coreográficas. Duração: 2 horas, 30 vagas.

*Projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura | PROFICE da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura | Governo do Estado do Paraná. Incentivo: Copel

MalbArt

A Companhia MalbArt foi criada por Marcela Pinho e Patrich Lorenzetti em 2018 e surgiu a partir de necessidades artísticas e inquietações sentidas pelos artistas. Desta forma começou a aflorar o desejo de dar voz a problemáticas e situações do cotidiano humano em forma de movimento. Com isso, lançaram-se em suas ideias e começaram sua trajetória como coreógrafos, abordando através de um novo olhar, temas presentes ao dia-a-dia, buscando proporcionar novas perspectivas.

