Ibiporã: Festival Causo e Viola prorroga as inscrições para grupos de música caipira

Participantes concorrem a prêmios de até 5 mil reais e farão apresentações ao lado de grandes nomes da música caipira

O Festival Causo & Viola, que será realizado em Ibiporã no Paraná, prorrogou nesse final de semana as inscrições para grupos de moda caipira.

Com a prorrogação, artistas terão até às 18h do dia 19 de abril de 2020 inscrever pelo site www.causoeviola.com.br. As inscrições são gratuitas. A música deve ser autoral e inédita, ter vocal em duas vozes e no máximo três músicos com viola e violão obrigatórios. A sanfona é opcional.

Após as inscrições as composições passarão por uma comissão que selecionará os 20 finalistas do festival que irão se apresentar ao público em Ibiporã. Entre os 20 finalistas haverá premiação para os cinco melhores classificados. O 1º lugar recebe 5.000,00, o 2º classificado recebe R$ 2.500,00, o 3º, R$ 1.250,00, o 4º, R$ 800,00 e o 5º recebe R$ 500,00.

Além da competitiva, o Festival Causo e Viola vai promoverá encontros com grandes artistas e oficinas formativas sobre música caipira.

O Festival tornou-se tradicional após sua edição em Bela Vista do Paraíso em outubro de 2019. Em Ibiporã, o festival contará com as participações de artistas de diversos estados do Brasil. Além de grandes shows com a famosa dupla Zé Mulato e Cassiano, as encantadoras Irmãs Barbosa e com o violeiro Paulo Freire na Praça da Matriz da cidade. Todas as atividades e shows são gratuitos.

O Festival conta com a curadoria de Cléber Toffoli, que pesquisa a música caipira, e é produtor e apresentador do programa de rádio Voz e Viola, que está no ar há 29 anos. O programa ganhou o "Prêmio Rozini de Excelência em Viola Caipira" por duas vezes.

O Festival Causo & Viola – Ibiporã conta com o apoio da COPEL, parceria com a Prefeitura Municipal de Ibiporã e foi aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura – PROFICE, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, Governo do Estado do Paraná.

Asimp/Festival Causo & Viola em Ibiporã