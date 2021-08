Ibiporã: Live em homenagem a Henrique teve arte, música, teatro

Na quarta, 25 de agosto, foi especial para as artes e mais precisamente para a Casa de Artes e Ofícios Paulo VI. Deste local, onde trabalhou e viveu, por quase 50 anos, o artista plástico Henrique de Aragão, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) transmitiu uma live em homenagem a este paraibano, nascido em Campina Grande, em 1931, que escolheu Ibiporã para viver a partir de 1966.

A transmissão ao vivo marcou os seis anos da morte do grande artista, que morreu em 25 de agosto de 2015, deixando um grande legado para o Município e para as futuras gerações, com obras espalhadas por várias cidades do Brasil.

A apresentação que celebrou sua memória teve música, poesia, dramaturgia e no final um documentário produzido em 2011, “Transcendência da Arte”, de Rosânia Almeida. A live foi transmitida pela página da Secretaria de Cultura no Facebook e pode ser conferida no link: https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=194849149374767&ref=watch_permalink.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Luciano Betiate, fez a apresentação e o especial teve as participações dos músicos Domingos Santos, Nega Néia, Alex Rodrigues e Alexandre Reis (professores da Ceforma, da SMCT); do ator Emerson Betiati (do Curso de Teatro), que interpretou um texto dramático de Henrique; e na produção técnica, Ailton de Jesus, Vradson Castro, Valdecir José Lima e a equipe Núcleo de Comunicação (Leonardo Pelisson, Gabi Lunardelli e Jean Moledo).

Seguindo com as homenagens e produções sobre a vida e obra de Henrique, na próxima semana será lançado no Cine Teatro Padre José Zanelli o documentário inédito “Henrique de Aragão – um artista transcendente”, dirigido pelo jornalista Daniel da Silva, que contou com recursos da Lei Aldir Blanc. Veja mais em: https://cultura.ibipora.pr.gov.br/noticiasView/?id=1734.

