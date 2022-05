Ibiporã recebe “Concertos com Conversa” na próxima quinta-feira (05)

Ibiporã foi um dos cinco municípios do Norte do Paraná escolhidos pela Associação Música e Cena Brasil para receber a terceira edição do projeto “Concertos com Conversa”. O objetivo é democratizar e ampliar o acesso à cultura musical por meio de apresentações e workshops. Ao todo, 14 cidades de oito microrregiões histórico-culturais do Paraná já foram beneficiadas e reforçam o interesse da comunidade pela música - como instrumento transformador da sociedade.

Aprovado pela Lei Federal de incentivo à Cultura, através da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, na edição 2022, o projeto leva a Orquestra de Câmara Sinfonia Brasil, integrada por músicos paranaenses convidados - de cordas e de choro, para concertos e workshops em cinco cidades do Norte do Paraná – Londrina, Ibiporã, Rolândia, Cornélio Procópio e Bandeirantes.

Como contrapartida social, no dia 18 abril ocorreu o minicurso gratuito de Formação Didático Pedagógica em Música para professores da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental e professores/graduandos em Música. O workshop foi coordenado pelo professor e músico, mestre e doutor em Educação, Guilherme Romanelli.

Na próxima quinta-feira (5), às 19 horas, no Cine Teatro Padre José Zanelli, ocorrerá o concerto gratuito da Orquestra de Câmara Sinfonia Brasil. Criada sob a chancela da Associação Música & Cena Brasil – AMCB, a Sinfonia Brasil reúne músicos brasileiros de grande envergadura, solistas de seus instrumentos, para apresentações em vários formatos. A orquestra vem se apresentando com pleno êxito de público e crítica em Curitiba, Londrina, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, além de realizar extensas turnês educativas por diversas cidades paranaenses.

O programa do Concerto, sob direção do Maestro Norton Morozowicz, homenageia Radamés Gnattali, reconhecido nacional e internacionalmente como um dos maiores mestres da música brasileira e latino-americana: Concerto para Acordeon e Orquestra de Cordas, Suite para Cordas, Canções Populares do Brasil, Suite Retratos para Orquestra de Cordas e Conjunto de Choro tendo como solistas Daniel Migliavacca, bandolinista, e Marcos Nimrichter, acordeonista.

Um pouco antes, às 16 horas, também no Cine Teatro, está programado um ensaio aberto, destinado a professores e alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e alunos da modalidade EAD.

O projeto “Concertos com Conversa” em Ibiporã é realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Ibiporã, por meio das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo (SMCT) e de Educação, e com o Departamento de Música da Universidade Estadual de Londrina (UEL). “Ibiporã foi uma das cidades selecionadas para receber esse espetáculo musical de alto nível por sua tradição no fomento às ações culturais. É uma honra receber esses músicos em nosso município, sobretudo porque o projeto tem um viés educativo, de formação de plateia e ações educativas de inclusão social por meio da música. Toda a população está convidada a prestigiar o concerto”, ressalta a secretária de Cultura e Turismo, Lourdes Narcizo.

Ingressos

Os ingressos para o concerto da Orquestra de Câmara Sinfonia Brasil, no dia 5 de maio, estarão disponíveis para retirada a partir da próxima terça-feira (03/05), na Biblioteca Pública Municipal (Rua 1º de Maio, 200, esquina com Rua José Bonifácio), ou no Cine Teatro, no dia do concerto, a partir das 17 horas. Limitado a dois ingressos por pessoa.

