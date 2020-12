Idosos em Instituições de Longa Permanência ganham Serenatas de Natal

Apresentações terão repertório com canções natalinas para alegrar os assistidos e profissionais das três ILPIs conveniadas com o Município

Levar o ânimo do espírito natalino às idosas e idosos atendidos pelas Instituições de Longa Permanência (ILPIs), por meio de canções e mensagens de esperança, amor, solidariedade, paz e conforto. É o que a Secretaria Municipal do Idoso (SMI) busca promover com as três apresentações ao vivo da Serenata de Natal, preparada especialmente para alegrar os lares conveniados à Prefeitura de Londrina. O Asilo São Vicente de Paulo recebe a atração nesta quarta-feira (16), às 14h. E a ação chega ao Lar das Vovós e Vovôs na sexta-feira (18), a partir das 15h. O evento ainda visitará o Lar Maria Tereza Vieira na próxima semana, em data a ser definida.

Formado por um trio de vozes mais piano, um grupo de músicos formado por servidores e voluntários fará repertório de temas natalinos em frente a cada uma das sedes. Um ônibus da SMI, decorado com símbolos e elementos do Natal, transportará a equipe e ficará estacionado em frente às instituições. As canções serão tocadas nas áreas externas e as apresentações respeitarão todos os protocolos sanitários, com distanciamento seguro para evitar qualquer risco referente ao contágio de Covid-19.

As equipes profissionais multidisciplinares das ILPIs já foram informadas e sensibilizadas quanto à iniciativa e poderão, dentro das possibilidades de trabalho e conforme a condição de cada idoso atendido, fazer com que eles possam ouvir as músicas e aproveitar da melhor forma este momento de descontração. Também é uma homenagem e valorização destes trabalhadores, que se dedicam diariamente para prestar o melhor e mais humanizado atendimento nas instituições.

“Todos nós sabemos que 2020 vem sendo um ano de diversas complicações devido à pandemia. Infelizmente, muitas pessoas perderam suas vidas ou foram afetadas pela Covid-19. E o público idoso, por ser o mais vulnerável, vem sofrendo bastante pelo medo que a situação atípica gera e pelo grande isolamento necessário. Os idosos institucionalizados merecem receber, além de toda a atenção, carinho e suporte já prestados pelas ILPIs, momentos leves e de alegria, com mensagens positivas e motivadoras. As serenatas são um presente simbólico feito para eles com muito amor neste Natal”, destacou a secretária municipal do Idoso, Andrea Ramondini.

NCPML