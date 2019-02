Ingressos para o Concerto de Abertura de Palcos Musicais já estão à venda

O concerto de abertura da Temporada 2019 de Palcos Musicais vai reunir no dia 15 de março, no palco do Teatro Ouro Verde, dois brilhantes músicos do momento: o violoncelista Antonio Meneses, reconhecido como um dos brasileiros de maior destaque no cenário internacional, acompanhado pelo aclamado pianista Cristian Budu.

No programa, obras consagradas de Bach e Villa-Lobos, numa homenagem aos 60 anos da morte do grande compositor brasileiro. Os ingressos já podem ser adquiridos on-line através do site: www.sympla.com.br, pelo valor de R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia), e a partir do dia 08 de março também na Bilheteria do Teatro Ouro Verde. Clientes da Unimed e Clube do Assinante Folha de Londrina também pagam meia-entrada.

A Série Palcos Musicais é organizada pela Apolônia Produções Culturais, tem o patrocínio do Ministério da Cidadania/Secretaria Especial de Cultura, Unimed Londrina, BRDE e John Deere; e conta com o apoio da Folha de Londrina, Casa de Cultura da UEL, Secretaria Municipal de Cultura, Armazém Café, UEL FM, Rádio CBN, ACIL e Hotel Bourbon.