Ingressos para Tango, do Proteu já estão à venda

O espetáculo “Tango”, um dos textos mais conhecidos do dramaturgo polonês Slawomir Mrozek (1930 – 2013), marca a volta do grupo Proteu ao palco do Teatro Ouro Verde em curtíssima temporada, nos dias 03, 04 e 05 de maio, às 20h. Os ingressos custam R$10,00 e R$5,00 (meia entrada) e já estão à venda pela internet: www.sympla.com.br/proteu40ANOS . A partir de amanhã (dia 27) também na Loja Ciranda e na bilheteria do Ouro Verde.

Criado em 1978 por Nitis Jacon, com o apoio da Universidade Estadual de Londrina, o Proteu (Projeto Experimental de Teatro Universitário) foi responsável por realizar montagens ousadas e emblemáticas ao longo de sua história, sendo escola para uma geração de atores e produtores londrinenses. O espetáculo Tango traz no elenco ex-integrantes e jovens atores londrinenses. A direção é de William Pereira.

O Projeto Proteu 40 anos conta com o patrocínio do Promic e Midiograf. Apoio: PROPCULT - Projeto Integrado de Política e Ação Culturais: Interfaces entre Universidade e Movimentos Culturais de Londrina. Apoio cultural: Crillon Palace Hotel, Armazém 112, Quatro Estações e Rádio UEL FM.