Inscrições abertas para o Núcleo de Música Sesi/PR 2021

A proposta do Núcleo de Música 2021 é apresentar um curso onde a leveza da música e principalmente do canto possa entrar na casa de cada participante proporcionando bem-estar, acolhimento e o crescimento através do cantar e de todas as particularidades que a música, o canto, o ritmo e sonoridades outras possam a vir proporcionar em termos de qualidade de vida.

Serão 12 aulas com os temas fisiologia da voz e técnica vocal com Bruna Lucchesi. Master em Performing Arts pela Berklee College uma das melhores universidades de música do mundo preparadora vocal e professora de música há mais de 10 anos.

E mais 3 Masters Class sobre:

"Escolha de Repertório a partir da voz" com Uyara Torrente, da Banda Mais Bonita da Cidade, nacionalmente conhecida a partir da explosão da música Oração. É uma exímia profissional na arte de trazer o corpo no palco adequado ao formato de melhor interpretar cada canção, priorizando no gestual a intenção da letra e de cada verso.

"Cantar em grandes palcos para grandes plateias" com Fillipe Catto, premiado nacionalmente, possui como expertise a experiência de grandes palcos, de entoar o canto com marca própria.

"Interpretação e subjetividade na voz" com Lio Soares, da banda Tuyo, nacionalmente conhecida pela sua participação no The Voice Brasil. Uma de suas principais expertises é auxiliar os alunos a encontrarem subjetividade, sua própria identidade e linguagem em cada música que escolherem.

Podem participar trabalhadores da indústria e seus dependentes diretos (filhos e cônjuges), que possuam residência ou lotação de trabalho no estado do Paraná. Alunos Sesi, Senai e IEL do estado do Paraná, a partir de 14 anos.

Será ofertado um curso destinado à Interpretação Vocal no formato EAD, com a disponibilidade de 25 vagas.

Aulas todas as quartas das 19h30 às 21h30 de 01/09 a 17/11.

A inscrição é gratuita e poderão obter mais informações no link:

EDITAL-DE-SELECAO-D-ALUNOS-NUCLEOS-CRIATIVOS[97750].pdf (sesipr.org.br)

Asimp/Sistema Fiep