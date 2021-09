Inscrições abertas para oficina de Jazz Funk no Barracão Tangará

Aula será realizada no dia 12 de setembro, às 16h; como as vagas são limitadas, as inscrições devem ser feitas com antecedência

A Vila Cultural Barracão Tangará está com inscrições abertas para oficina de dança, que será realizada dia 12 de setembro. A aula começa às 16h e será ministrada pelo professor Tiago Barros, que vai ensinar o Jazz Funk, mesclando o ritmo do jazz com as danças urbanas. A Vila Cultural conta com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), da Prefeitura de Londrina.

O professor Tiago Barros é bailarino e coreógrafo, especialista em Jazz Dance e Dança Contemporânea. Sua carreira engloba cursos de aprimoramento em dança, atuação junto a renomados profissionais, além de formação em ballet clássico pelo Ballet Pavlova de Apucarana.

Para aproveitar a oficina de Jazz Funk, Barros explicou que não é preciso ter experiência nem conhecimentos prévios em dança. “O Jazz Funk é um estilo que mistura as técnicas das danças urbanas e do jazz dance, muito utilizado pelas cantoras do pop internacional para a interpretação em seus videoclipes. Nosso objetivo é proporcionar ao público em geral essa experiência, então qualquer um pode participar – desde que esteja disposto a encarar o desafio”, afirmou.

As vagas para a oficina são limitadas e as inscrições devem ser feitas com antecedência, pelo WhatsApp (43) 9 9922-9656, a um custo simbólico de R$10,00. A Vila Tangará fica localizada na Rua Augusto Severo, 544, Aeroporto; e a previsão é que a aula tenha duração de 1h30.

