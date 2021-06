Inscrições de oficinas criativas para o Programa Fábrica encerram no dia 30

Edital de Seleção pode ser acessado na página da Secretaria Municipal de Cultura e da plataforma Londrina Cultura

Na próxima quarta-feira (30), encerram as inscrições para o Edital n° 003/2021 que irá selecionar bolsistas com projetos independentes de oficinas criativas para compor o Programa Fábrica – Rede Popular de Cultura. Os projetos selecionados serão beneficiados com bolsas de estudos, pesquisas e desenvolvimento a serem financiadas pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

Os projetos podem ser inscritos por pessoas físicas, desde que sejam residentes e domiciliadas em Londrina, e também por coletivos culturais não formalizados juridicamente. Toda a regulamentação e documentos obrigatórios podem ser conferidos no Portal da Prefeitura, na página da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e na plataforma Londrina Cultura.

Além de preencher o Formulário de Inscrição de Projeto, para efetivar a inscrição é preciso enviar currículo do proponente ou do coletivo mais o currículo e carta de anuência daqueles que, além do proponente pessoa física, desenvolverem atividades no projeto.

O processo de inscrição é feito unicamente pelo sistema Londrina Cultura, através do link https://portal.londrina.pr.gov.br/incentivo-cultura/promic/editais, e os documentos exigidos devem ser anexados em formato virtual.

Em caso de dúvida sobre o processo de inscrição, a SMC disponibiliza atendimento pelo telefone (43) 3371-6614, até às 17h do dia 30 de junho, e pelo e-mail promic.cultura@londrina.pr.gov.br, que pode ser encaminhado até três dias antes do prazo final.

Para este edital de incentivo a projetos culturais independentes, serão disponibilizados R$ 600 mil, oriundos do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais (FEIPC) do Promic. Este valor será distribuído da seguinte forma: R$ 360.000,00 para 18 projetos de R$ 20.000,00 cada um; e R$ 240.000,00, para 6 projetos de R$ 40.000,00 cada um.

As atividades dos projetos culturais poderão ser executadas até 28 de fevereiro de 2022 em meio virtual remoto ou presencialmente, em locais como o Museu de Arte de Londrina; bibliotecas públicas e rede da Secretaria Municipal de Cultura; unidades escolares; espaços comunitários; espaços de assistência social e outros, desde que haja segurança aos participantes em relação à pandemia.

As oficinas propostas devem integrar uma ou mais das seguintes áreas culturais: artes de rua; artes plásticas; artes gráficas; artesanato; cultura integrada e popular; circo; dança; música; teatro; fotografia; literatura; mídia; patrimônio cultural e natural; hip hop; infraestrutura cultural; cinema; e videografia.

Todos os projetos inscritos e habilitados serão analisados pela Comissão de Análise de Projetos Culturais (CAPC), e classificados em ordem decrescente de pontuação. Serão contemplados os projetos mais bem avaliados até o limite do orçamento previsto pelo Edital n° 003/2021. Os selecionados serão convocados para firmar o termo de compromisso com o Município e iniciarem suas atividades.

Rede Popular de Cultura

O Programa Fábrica é coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura e foi criado com o objetivo de potencializar os processos de criação, a circulação cultural e a formação de público e de agentes culturais na cidade. Seu intuito é ofertar uma ampla rede de oficinas nas comunidades e periferias, promovendo uma circulação cultural diversa e acessível.

