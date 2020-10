Inscrições para “Canto Escondido” terminam neste domingo

Festival seleciona artistas para pocket shows de 30 minutos. Projeto também vai produzir material audiovisual para músicos selecionados

Terminam neste domingo, dia 11, às 23h59, as inscrições para o Festival Canto Escondido. O projeto, estreante na cidade, tem patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura - PROMIC, e vai selecionar 6 grupos ou artistas solo para pocket shows virtuais. Com alterações na proposta original (em decorrência da pandemia), o projeto tem inspiração em eventos como o Sofar Sounds, e busca promover uma mostra da produção musical londrinense.

O projeto aceita inscrição de bandas e artistas solo e não tem restrição de gênero/estilo musical. Para se inscrever, os interessados devem acessar a página do canto escondido no Instagram (instagram.com/cantoescondidofestival) e acessar o link disponível no perfil. Também é possível acessar o formulário de inscrição clicando diretamente em forms.gle/fu48vktHFLzemRyg9

Os shows serão produzidos em vilas culturais da cidade e transmitido pelo Youtube e, além do pocket-show, as bandas selecionadas ainda vão gravar um podcast sobre seu trabalho. O projeto também prevê que uma música do repertório seja disponibilizada no Youtube, com edição do Canto Escondido, em formato session. O cachê por apresentação é de R$400,00.

O Canto Escondido é um projeto estreante, que tem apoio da RubroLab produtora audiovisual e do PROMIC.

Isabela Cunha/Asimp