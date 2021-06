Inscrições para o Livro Londrina Pazeando 2021 encerram dia 30

Podem participar alunos, pais e professores de escolas municipais, estaduais e particulares, além de estudantes universitários

As escolas municipais, estaduais e particulares e estudantes universitários têm até o dia 30 deste mês para fazer a inscrição no Livro Londrina Pazeando 2021. A publicação segue os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU). O objetivo é provocar reflexões sobre a importância da construção da cultura de paz, além de promover ações que possam contribuir para o estabelecimento da não-violência na sociedade, construindo uma nova geração de cidadãos pacifistas.

Neste ano, como a Prefeitura de Londrina está executando o MasterPlan, o livro do Londrina Pazeando convida os estudantes a refletirem sobre como eles estão contribuindo para que Londrina seja uma cidade da paz, em 2040. Isso porque, o MasterPlan visa pensar e construir o futuro de Londrina para os próximos 20 anos, com foco em uma cidade mais desenvolvida e sustentável.

O secretário do Conselho Municipal de Cultura da Paz (Compaz) e gestor da Organização da Sociedade Civil (OSC) Londrina Pazeando, Luis Claudio Galhardi, explicou que, para a construção do Masterplan, muitas pessoas serão ouvidas em diversas áreas, a fim de buscar as vocações da cidade. “Entre as várias estratégias para ouvir os cidadãos de Londrina, o grupo gestor do planejamento pretende fazer um concurso de redações e desenhos, convidando alunos, pais e professores para falarem o que pensam e o que desejam para nossa cidade. Como já realizamos há 18 anos a publicação do Livro Pazeando, e a cidade vai estar fervilhando de ideias boas, vamos somar nesta proposta e retirar deste momento os nossos textos e desenhos do Livro Pazeando deste ano”, contou.

O tema do livro é “Em 2040, a Londrina que queremos é Londrina Cidade da Paz. Como estou contribuindo para isto?”. Além dos estudantes, podem participar professores, pais de alunos. O livro será disponibilizado tanto no formato virtual, quanto no impresso.

Serão selecionados 30 melhores textos de alunos; 30 melhores desenhos de alunos; cinco melhores desenhos de alunos; 15 melhores textos de pais; 15 melhores textos de professores; dez melhores relatos de experiência (de escolas e universidades); e mais 16 relatos, sendo um texto de um aluno e um texto de professor das oito universidades e faculdades que são membros do Núcleo de Estudos para Paz de Londrina (NEP).

Como participar

As inscrições devem ser feitas pelo e-mail londrinapazeando@gmail.com, até o dia 30 de junho. Os trabalhos deverão ser inscritos pelo professor coordenador do trabalho na escola através da Ficha de Inscrição, disponível para download no site do Londrina Pazeando. Confira o regulamento completo, que contém todas as informações, clicando aqui.

As escolas que já se inscreveram estão no Livro Virtual Pazeando no site do Londrina Pazeando (clique aqui para conferir). Os textos e desenhos produzidos que não forem selecionados pela Comissão Organizadora deverão ser guardados, pois se constituem em material para exposição durante a 21ª Semana da Paz em setembro de 2021, na própria escola ou em outras instituições.

Para maiores esclarecimentos ou dúvidas, deve-se entrar em contato com a Comissão Organizadora responsável pela seleção dos textos e desenhos que comporão o Livro Pazeando Impresso. Escolas Públicas da Rede Estadual – NRE de Londrina (3371-1300); Escolas Públicas da Rede Municipal – Secretaria Municipal de Educação (3375-0113); Escolas da Rede Particular – SINEPE (3342-1990); Londrina Pazeando – Luis Claudio (43) 99996-1283.

