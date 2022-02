Inscrições para oficina sobre Modernismo se encerram na semana que vem

As atividades integram o projeto Bibliocircuito 21/22, patrocinado pelo Promic, e irão ocorrer entre 11 de fevereiro e 18 de março, pela plataforma digital Google Meet

A oficina “Tupi or not to be: Modernismo e Antropofagia” prossegue com inscrições abertas até a próxima quinta-feira (10). Os interessados em participar podem se inscrever, gratuitamente, clicando aqui para fazer o cadastro. O curso é voltado ao público em geral, a partir dos 15 anos, com foco nos artistas e estudantes de Letras, Artes Visuais, Teatro, Dança, Performance Art, Música, Circo e outros segmentos.

Quem ministra as atividades é o jornalista, professor, dramaturgo e diretor teatral, Renato Forin Jr., que também é um dos curadores da programação do Bibliocircuito, ao lado de Márcio Carreri e de Sueli Bortolin.

Esta iniciativa compõe o projeto Bibliocircuito 21/22, que conta com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), sendo realizado pela Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná (APD).

A ação comemora os 100 anos da Semana de Arte Moderna, assim como os 87 anos de Londrina e os 70 anos da Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza. O objetivo é compreender a antropofagia como uma potencial interpretação autocrítica do Brasil, para refletirmos sobre o destino pós-moderno e contemporâneo do país.

De acordo com Renato Forin Jr., a oficina é um mergulho na antropofagia enquanto conceito que magnetiza os preceitos fundamentais da Semana de Arte Moderna e se mantém como força em obras contemporâneas. “Vamos fazer um banquete on-line para devorar biscoitos finos da cultura brasileira, de Adriana Calcanhotto a Mário de Andrade, de Tarsila do Amaral a Zé Celso. O curso vai discutir como os modernistas reinterpretam o ritual tupinambá no sentido cultural e chegam a esta que é, nas palavras de Augusto de Campos, a ‘única filosofia original brasileira’ ”, afirmou ele.

As atividades terão início em 11 de fevereiro e encerram dia 18 de março, com carga total de 20 horas. As aulas serão semanais, sempre às sextas-feiras, a partir das 19h, com transmissão pela plataforma digital Google Meet, com conteúdo ao vivo e gravado.

Filipe Roque/NCPML