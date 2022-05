Institution traz hardcore metal para Londrina nesta sexta-feira

Banda paulistana apresenta o repertório do álbum mais recente “Ruptura do Visível”

A noite desta sexta-feira 13 em Londrina oferece uma atração de peso para quem gosta de hardcore e metal. A banda paulistana Institution apresentará o repertório de seu álbum mais recente “Ruptura do Visível”, a partir das 22 horas, no Cativeiro Bar (Av.Castelo Branco, 1.537). O evento ainda terá os shows das bandas NOFIMDODIA e Hellway Patrol. Os ingressos estarão à venda por R$15 na entrada do local.

Institution - Seja na atitude ou na sonoridade, no Institution o hardcore e o metal sempre caminharam lado a lado desde a sua formação em 2013. Segundo o jornalista e crítico musical Regis Tadeu, o Institution é “uma das novas bandas brasileiras que fogem do amadorismo tão comum e que fazem um trabalho digno em termos de composição, timbres pesados e execução técnica impecável."

Em quase 10 anos de trabalho a banda acumula em sua carreira 2 álbuns e uma centena de shows pelo Brasil. Recentemente, a banda está na estrada divulgando “Ruptura do Visível”, seu trabalho mais recente e o primeiro cantado em português, lançado em 2020 via Hearts Bleed Blue em streaming, CD e vinil. O disco teve a turnê interrompida e o lançamento adiado pela pandemia da Covid-19.

Hellway Patrol - Apontada pelos veículos especializados como uma das revelações do novo cenário underground brasileiro, a Hellway Patrol completa cinco anos de história em 2022. O power trio, formado em Londrina (PR) e integrado por Ricardo Pigatto (vocal e baixo), Netto Pavão (bateria e backing vocals) e Thiago Franzim (guitarra e backing vocals), lançou agora em maio o single “Demon of Dreams” e no show desta sexta-feira lançará o videoclipe “Ride and ride again”, ambas músicas do próximo álbum “All Myth Shall Fall”, que será lançado neste ano. Em sua discografia, a banda tem mais dois registros: Hellway Patrol, de 2017, e Desert Ghost, de 2018.

NOFIMDODIA - A banda NOFIMDODIA representa a cena hardcore de Londrina com muita consistência e credibilidade desde 2005. O quarteto, integrado por Johnny Marques (bateria), Cesinha (vocal), Lanzo Fontoura (baixo) e Ricardo Rafalski (guitarra), se apresentou ao lado de referências do estilo, como Paura, Questions e CVOD, e continua na ativa organizando shows, por meio do Coletivo Norte, e fortalecendo o cenário punk e hardcore do Norte do Paraná. O novo single “Eu sei quem sou”, lançado em abril, pode ser ouvido no Spotify