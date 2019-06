Instituto Sicoob lança Concurso Cultural

Programa terá como tema “Todo mundo ganha com a cooperação” e premiará alunos, professores e escolas; resultado nacional será divulgado dia 11 de novembro

Foi dada a largada. A edição de 2019 do Concurso Cultural do Instituto Sicoob foi lançada no último dia 27 de maio e já está recebendo inscrições de escolas públicas e privadas do ensino fundamental, convidadas pelas Cooperativas Sicoob. Neste ano, o programa tem como tema “Todo mundo ganha com a cooperação”.

O Concurso Cultural é realizado anualmente com a finalidade de difundir o conceito de cooperação para crianças dos 3° e 5° anos do Ensino Fundamental I e contribuir para formação de cidadãos mais conscientes. Somente no ano passado o programa atingiu 35.006 alunos de 448 escolas, em 96 municípios. Desde a primeira edição, em 2011, o Concurso Cultural impactou diretamente 114.425 alunos.

Para a gerente do Instituto Sicoob, Emanuelle Moraes, “o Concurso Cultural busca fortalecer a cultura da cooperação, incentivando os alunos a refletirem, debaterem e produzirem desenhos e textos narrativos mostrando qual a percepção deles sobre o tema”.

De acordo com o regulamento, são duas categorias existentes. Os alunos do 3º ano participarão do Concurso por meio da produção de desenhos, que serão avaliados pela originalidade, criatividade, título, abordagem correta do tema e estética. Já os alunos do 5º ano concorrerão com a redação, e terão como avaliação o texto narrativo, a sequência lógica (começo, meio e fim), domínio das normas gramaticais, originalidade, criatividade, título, abordagem correta do tema e estética.

Etapas

O Concurso Cultural contará com três fases de avaliação. Na etapa local cada escola faz uma pré-seleção dos três melhores trabalhos de cada categoria e envia à cooperativa Sicoob local, que encaminhará para a Central Sicoob as três redações e os três desenhos premiados na área de abrangência da singular. Em seguida, na etapa regional, cada Central Sicoob selecionará as três redações e os três desenhos premiados na região de abrangência e encaminhará ao Instituto Sicoob. Por fim, na etapa nacional, o Instituto Sicoob estabelecerá uma comissão avaliadora para definir um vencedor nacional para cada categoria.

Premiação

Etapa local

Aluno: kit escolar

Etapa regional

Aluno: bicicleta*

Professor: R$ 500,00

* Caso o aluno seja PNE, é possível solicitar a alteração do prêmio entrando em contato com o Instituto Sicoob.

Etapa nacional

Aluno: computador

Escola: Data show + caixa de som

Cronograma

27/05 | Lançamento do concurso

28/06 | Prazo para a inscrição das escolas participantes no site (serão aceitas escolas convidadas pelas Cooperativas Sicoob)

30/08 | Prazo para as escolas enviarem às cooperativas Sicoob os trabalhos selecionados e a lista de presença das crianças que participaram do concurso

16/09 | Divulgação do resultado da etapa local (cooperativa)

16/09 | Prazo para as cooperativas enviarem às centrais os trabalhos selecionados e a lista de presença das crianças que participaram do concurso

30/09 | Divulgação do resultado da etapa regional (central)

30/09 | Prazo para as centrais enviarem ao Instituto Sicoob os trabalhos selecionados e a lista de presença das crianças que participaram do concurso

11/11 | Divulgação do resultado nacional