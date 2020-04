Internet leva mundo lúdico da contação de histórias para dentro de casa

Festival de palhaçaria, músicas infantis, contações de histórias e muitas atrações culturais estão disponíveis na página da Prefeitura de Londrina

Entreter as crianças que estão em casa não é uma tarefa fácil. Pensando nisso vários contadores de histórias decidiram levar o mundo da magia e do imaginário das obras infantis para a internet. E, para ajudar os pais e responsáveis pelos pequenos a encontrarem bons contadores, a Secretaria Municipal de Cultura uniu alguns deles na agenda cultural.

Os interessados em conferir a programação podem acessar a página da Prefeitura de Londrina (clique aqui) para visualizar a agenda completa. Também é possível recebê-la por e-mail às quartas-feiras e sextas-feiras, quando a mesma é atualizada pelos organizadores. Para isso, basta telefonar para (43) 3371-6606 ou enviar um e-mail para: acaocultural@londrina.pr.gov.br. Entre as sugestões elencadas estão Camila Genaro e Marina Bastos, que são contadoras de histórias, e outras atividades como as disponibilizadas pelo Festival “Quéta o facho no sofá”, que traz espetáculos de palhaçaria e na plataforma Kidsbook. Confira abaixo um pouco sobre cada atração.

Camila Genaro

A artista de São Paulo, que atualmente ocupa uma cadeira na Academia Brasileira de Contadores de Histórias (ABCH), Camila Genaro, traz diariamente, às 15 horas, diversas histórias infantis. Ela faz os pequenos refletirem sobre temas sérios, como a adaptação livre do livro “Não me toca Seu Boboca” e dar muita risada com outras clássicas, como “Chapeuzinho Vermelho”, a “Velhinha que dava nome às coisas”, “A vaca que botou um ovo” e “Os Dez Sacizinhos”. A transmissão das histórias pode ser vista pela página do Facebook da artista (clique aqui) ou pelo canal do YouTube da artista (clique aqui) .

Marina Bastos

Outra contadora que encanta a criançada e os adultos é Marina Bastos. Ela, que mora em São Paulo, mas se apresenta pelo Brasil inteiro e também no exterior (já esteve na Colômbia e no Peru) traz muitas histórias infantis divertidas diariamente às 12h30. É possível acessá-las pelo Facebook na página da artista (clique aqui) ou pelo YouTube (clique aqui). Narradas com fundos musicais animados e coreografias leves, que as crianças conseguem acompanhar, ela anima o dia com vídeos do “Gigantossauro”, “Que monstro mordeu”, “Urso Esfomeado”, “Clara e Olimpíadas” e “Brincando no Castelo”. Além dessas, há playlists com diversos temas que circundam a vivência infantil, como o bullying, e músicas de repertórios conhecidos, além de dicas para adultos contarem histórias.

Palhaçaria

Além das contadoras, outra sugestão é o Festival online de Palhaçaria, o “Quéta o facho no sofá”. Ele apresenta espetáculos de palhaçaria na íntegra para quem quiser assistir em casa. Eles são disponibilizados sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 22h, no canal do YouTube (clique aqui) e na página do Facebook (clique aqui).

Kidsbook

Também está na agenda cultural a plataforma online Kidsbook. Nela estão reunidos 13 livros infantis disponíveis para celular, tablet e computador. Entre os autores estão: Mel Duarte, Luis Fernando Veríssimo, Zeca Baleiro, Conceição Evaristo, Giselda Laporta Nicolelis, Antonio Prata, Marcelo Rubens Paiva e Adriana Carranca. É possível ler obras com fundos musicais, como “Entre sonhos e Dragões”, “As bonecas da Vó Maria”, “Meu amigo Robô” e outras através do site “Eu leio para uma criança” (clique aqui).

As iniciativas fazem parte das sugestões da “Virada Cultural”, que oferece em um único lugar uma diversidade de conteúdos para todas as idades, em ambiente virtual e de forma gratuita. “É uma iniciativa integrada entre Secretaria Municipal de Cultura, Conselhos de Cultura e Patrimônio e o Arranjo Produtivo Local do Audiovisual de Londrina (APL do Audiovisual), com apoio do Sebrae. A ideia é que a cultura contribua para esse momento, em que as pessoas estão ficando em casa, como medida de contenção da Covid-19”, explicou o secretário municipal de Cultura, Caio Julio Cesaro.

Entre a programação sugerida há também atrações para jovens e adultos. Algumas delas são as apresentações do Teatro Bolshoi da Rússia, concerto do pianista Cristian Budu e solistas de Londrina, da Fundação Cultura Artística de Londrina (Funcart), por meio do Ballet de Londrina, Escola de Teatro e da Escola de Dança.