Isabela Cunha e Maikon Nery lançam “Cianureto” nesta quinta (21), no Canto do Marl

Livro reúne poemas e fotografias e foi editado ao longo da pandemia, evento de lançamento tem exibição de filme

Hoje, 21, na Vila Cultural Canto do Marl, a escritora Isabela Cunha e o artista visual Maikon Nery lançam Cianureto, livro conjunto que reúne poesias da autora e imagens do artista visual. O lançamento terá leitura de poemas e exibição do filme “Visões”, curta-metragem baseado no trabalho. O evento começa às 19h.

Cianureto marca a estreia da autora, que já teve textos publicados em antologias locais e revistas independentes do país. O trabalho de escrita é híbrido, tanto pela diversidade de temas que aborda, quanto pela própria forma, que varia entre a prosa poética, o poema e a escrita de diário. As imagens, captadas por Maikon Nery, vêm em caderno à parte, e propõem “visões” para a composição literária.

O processo coletivo, do artista e da escritora, começou ainda em 2019, antes da pandemia, quando Maikon foi convidado para criar o projeto gráfico de Cianureto. Lendo o original, Maikon Nery identificou a potência imagética do texto e saiu em busca de fotografias para compor o caderno Visões. As imagens foram captadas durante a pandemia, em uma câmera Lubitel 166b, produzida a antiga União Soviética.

Depois de pronto, o conjunto de texto e imagens passou por revisão da escritora Karen Debértolis e recebeu posfácio da escritora Layse Barnabé de Moraes. O livro tem patrocínio do Programa Municipal de incentivo à Cultura – Promic

Isabela Cunha/Asimp