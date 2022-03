IV Festival Causo & Viola divulga a lista de duplas selecionadas

16 duplas concorrem a prêmios de até r$ 5 mil

Os organizadores do Festival Causo & Viola divulgaram a lista das 16 duplas de música raiz setaneja selecionadas e que agora vão para a fase final do evento, que será realizado nos dias 7 e 8 de junho, de forma digital, com transmissões pelo You Tube e Facebook do evento.

A partir de agora, as duplas recebem um apoio de custo para produzirem um vídeo com a apresentação da música concorrente. Todos os selecionados apresentaram, necessariamente, música autoral inédita, com vocal em duas vozes, viola e violão. O evento como um todo é uma iniciativa para a valorização, continuidade e propagação de culturas tradicionais. Além da mostra competitiva, o evento terá shows musicais, roda de conversa, causos e oficinas de voz e viola.

Em relação aos prêmios, o primeiro colocado recebe r$ 5.000,00 de prêmio, o segundo recebe r$ 2.500,00, o terceiro, r$ 1.250,00, o quarto recebe r$ 800,00 e o quinta colocado, r$ 500,00.

A lista dos classificados está abaixo. A comissão julgadora tem o pesquisador Cléber Toffoli a frente e a comissão organizadora conta com o proponente do projeto, Silas Rayel, além dos produtores Gustavo Aranha, Claudia Silva e Marcelo Ricieri Pinhatari.

O evento, de âmbito nacional, é um projeto aprovado pelo Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, o PROFICE, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e Cultura do Paraná e conta com o apoio da COPEL.

Duplas classificadas:

1. Amor de Pai

Autor: José Batista dos Santos

Intérpretes: Kallebe e Maurício (Botucatu / SP)

2. Boiadeiro Valente

Autor: Luiz Carlos Alves

Intérpretes: Luiz Canhoto, Darlam Maciel e Rodrigo Nascimento (Horizontina / RS)

3. Carro de Boi

Autor: Alexandre Augusto Fernandes Saad

Intérpretes: Guti e Léo (Uberaba/MG)

4. Chumbo Grosso

Autor: Paulo de Sousa

Intérpretes: Andressa e Paulo Sousa (Elói Mendes / MG)

5. Córgo do Meio

Autor: Thobias Jacobi Lieven

Intérpretes: Thobias Jacó e Gabriel Guedes (Prados / MG)

6. Curva de Estrada

Autores: Gilmar França e David França

Intérpretes: Davi e Gilmar (Andradas / MG)

7. Encantos do Meu Sertão

Autor: Daniel Batista Mafra

Intérpretes: Wesley e Tiago (Poços de Caldas / MG)

8. Mãe dos Caipiras

Autores: Rosangela Contato e Jhonatan Guilherme

Intérpretes: Jessy e Jhonatan Guilherme (Londrina / PR)

9. Minha Herança

Autores: Rafael Cardoso e José Zanini

Intérpretes: Aniela Rovani e Rafael Cardoso (Atibaia / SP)

10. Minha Paz no Sertão

Autor: Jose Herlique de Araujo

Intérpretes: Araujo e Nego (Alto Paraíso / PR)

11. Minha Viola

Autores: Flávio Eduardo Souza Ramos e Flávio Ramos

Intérpretes: Flávio e Maicon (Taquara / RS)

12. Retrato do Tempo

Autores: Rubens Simões Sérgio e Luiz Carlos da Silva Lima

Intérpretes: Valdir Viola e Rafael (Brotas / SP)

13. Sertanejo Raiz

Autores: Francisco Fernandes dos Santos e Adair João Palombo

Intérpretes: Denny Silva e Soberano (Pinhais / PR)

14. Tanta Coisa

Autor: Edson D'aísa

Intérpretes: Edson D'aísa e Marcelo Ribeiro (São Roque / SP)

15. Velha Cadeira

Autor: Luiz Carlos da Silva Lima

Intérpretes: Bruno Takashy e Felipe Resende (Pardinho / SP)

16. Velho Casca Grossa

Autores: Gustavo Douglas Lourenço Santomauro, Augusto César Lourenço Santomauro e Carlos Edson

Intérpretes: Augusto César e Gustavo (São Manuel / SP)

Claudia Silva/Asimp