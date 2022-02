IV Festival Causo e Viola abre inscrições para Mostra competitiva

Com prêmios em dinheiro para os 5 primeiros colocados, inscrições vão até o dia 09 de março

Estão abertas as inscrições para grupos de música de raiz sertaneja interessados em participar da 4ª. Edição do Festival Causo & Viola. O evento, que seria realizado em Ibiporã, PR, será realizado de forma digital em função da pandemia de Covid-19. Serão várias etapas do concurso, com a final marcada para os dias 6 e 7 de junho, ao vivo, pelas redes sociais. Haverá premiação em dinheiro para os 5 primeiros colocados.

Serão selecionadas 16 (dezesseis) músicas de raiz sertaneja.

As músicas inscritas devem ser autorais e inéditas, com viola e violão e vocal em duas vozes. As duplas ou grupos selecionados receberão cachê para auxiliar na produção do vídeo da música inscrita. As inscrições devem ser feitas até o dia 09 de março.

O edital com todas as regras do concurso pode ser acessado através do site www.causoeviola.com.br, o mesmo endereço para a realização das inscrições. O primeiro colocado recebe R$ 5.000,00 de prêmio, o segundo recebe R$ 2.500,00, o terceiro, R$ 1.250,00, o quarto recebe R$ 800,00 e o quinta colocado, R$ 500,00.

Além da Mostra competitiva, o evento, que tem por objetivo a valorização de culturas tradicionais, tem várias atividades além da mostra competitiva, como shows causos, rodas de conversas e oficinas. Nas edições anteriores foram realizados shows com Zé Mulato e Cassiano, Irmãs Barbosa, Paulo Freire, Viola Quebrada, Leyde & Laura e outros. A programação completa da 4ª. Edição será divulgada em breve.

O curador do festival é o pesquisador Cléber Toffoli e é ele também que preside a comissão julgadora. A comissão organizadora conta com o proponente do projeto, Silas Rayel, além dos produtores Gustavo Aranha, Claudia Silva e Marcelo Ricieri Pinhatari.

O evento, de âmbito nacional, é um projeto aprovado pelo Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, o PROFICE, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e Cultura do Paraná e conta com o apoio da COPEL.

Claudia Silva/Asimp