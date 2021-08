Jacarezinho: Estão abertas as inscrições para o 36º Salão de Artes Plásticas

De 10 de agosto a 15 de setembro está aberto o período de inscrições do salão que selecionará 25 obras e premiará cinco delas

Artistas do campo das artes visuais de todo o Brasil já podem se inscrever para a 36ª edição do Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho, promovido pela Prefeitura de Jacarezinho, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc PR) e a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP).

O já tradicional Salão de Artes não foi realizado em 2020 em virtude da pandemia e, em 2021, adaptou-se ao formato on-line, pretendendo ampliar o seu alcance e a participação de artistas de diferentes regiões do país.

O período de inscrições está aberto de 10 de agosto a 15 de setembro e serão aceitos trabalhos realizados entre 2016 e 2021, nas modalidades de desenho, pintura, escultura, gravura, fotografia, instalação, vídeo performance e videoarte.

A seleção das obras inscritas será realizada em uma etapa única, por uma comissão composta por três especialistas na área. Vinte e cinco obras serão selecionadas para compor o catálogo e a exposição on-line e, cinco delas receberão o prêmio de R$ 2 mil cada.

A divulgação do resultado com a listagem dos selecionados está prevista para ocorrer no dia 20 de setembro.

O edital completo está disponível no site do Sesc PR e as inscrições devem ser realizadas pelo endereço eletrônico https://forms.gle/2r4Qn7Jjv38vXtQi6.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3911-3132 ou pelo e-mail cultura_jacarezinho@hotmail.com.

Silvia Bocchese de Lima/Asimp