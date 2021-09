Jacarezinho: Sesc PR e Prefeitura abrem inscrições para 15ª edição do Fejacan

Festival Jacarezinhense da Canção ocorrerá de forma virtual entre os dias 15 e 19 de novembro de 2021; Inscrições para a seleção podem ser feitas até o dia 30 de setembro pelo site do Sesc PR

Um dos eventos culturais mais tradicionais do Norte pioneiro paranaense volta ao calendário de festivais com um formato inédito: o on-line. A 15ª edição do Fejacan - Festival Jacarezinhense da Canção será realizada entre os dias 15 e 19 de novembro com transmissão pelo canal do Sesc PR no Youtube.

A proposta deste ano será composta por vídeos de trabalhos autorais de diversas regiões do país, selecionados via edital. Os materiais serão hospedados no canal do Sesc PR no Youtube, com transmissões diárias.

Músicos brasileiros ou com residência fixa no país podem se inscrever para a mostra. Conforme edital, as músicas poderão ser instrumentais ou canções em língua portuguesa ou idioma indígena, de caráter popular ou erudito, desde que originais (autorais ou com autorização devida dos compositores) e inéditas no Fejacan.

A inscrição para participar do festival é gratuita e pode ser feita até o dia 30 de setembro por um intérprete responsável, que deverá acessar o link de inscrições, ler o regulamento e preencher todos os campos pertinentes no sistema on-line de inscrições do Sesc PR.

Cada artista ou grupo deverá obrigatoriamente inscrever três composições, gravadas e apresentadas em formato de vídeo inédito em qualquer plataforma de compartilhamento de vídeo, com veiculação estritamente on-line. Até 36 propostas musicais inéditas devem ser selecionadas para o Fejacan. Após análise da Comissão de Seleção, os trabalhos escolhidos serão divulgados pelo mesmo endereço eletrônico, a partir do dia 19 de outubro.

Cada obra selecionada receberá um cachê, conforme consta em edital.

Programação

O Festival Jacarezinhense da Canção é uma mostra de música que cria a oportunidade de apresentação e divulgação de artistas, além da formação de plateias e apreciação do público. Na programação do Fejacan, além da apresentação das músicas selecionadas via edital, shows de abertura e encerramento com transmissão pelo canal do Sesc PR no Youtube também fazem parte da programação do evento.

