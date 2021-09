Jayne e a dupla Otávio Augusto & Gabriel agitam o Terra da Padroeira deste domingo

O Terra da Padroeira deste domingo (12/9), às 9h, traz mais uma edição com muita música sertaneja para animar o fim de semana dos telespectadores da TV Aparecida.

Com apresentação de Kleber Oliveira e animação da dupla Tonho Prado e Menino da Porteira, o palco do programa recebe vários talentos, entre eles, a cantora Jayne, conhecida como a “Rainha do Rodeio”, pelo pioneirismo nas aberturas das festas na arena. Eclética, a artista, de Paranapuã, no interior de São Paulo, tem em seu currículo sucessos como “Se Ainda Existe Amor”, “Você Vai Ver” e “Peão Apaixonado”. E o programa ainda vai receber a jovem Jayne Priscila, que é cantora e super fã de sua homônima, a cantora Jayne. Jayne Priscila, inclusive, sempre sonhou em poder se apresentar no palco do Terra da Padroeira.

Ainda na lista de atrações da produção está Otávio Augusto & Gabriel, dupla da cidade de Osasco (SP), que desde 1998 segue a carreira artística. Os irmãos fazem parte dessa nova geração de grandes intérpretes da música e são referências para a cultura sertaneja. São primos da dupla Zilo e Zalo, patrimônios da música raiz.

No quadro “Fogão a Lenha”, participam Pedro Henrique e Leonardo e no “Roleta Musical” serão interpretadas músicas de grandes nomes do sertanejo com os cantores Letícia Coimbra e Joan Neto.

Vera Jardim/Asimp