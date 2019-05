João Carlos Martins se apresenta em Maringá/PR amanhã com entrada gratuita

Maestro regerá grupos musicais de Maringá e Londrina, integrantes do Orquestrando o Brasil, projeto que reúne e apoia orquestras e bandas de todo o país

O concerto “Convite à Música Especial – Orquestrando o Brasil” com grupos musicais de Maringá/PR e Londrina/PR, participantes do Orquestrando o Brasil, acontecerá no dia 1º de maio, às 20h, no Parque Alfredo Werner Nyffeller, em Maringá/PR, com entrada gratuita. O espetáculo faz parte de uma série de concertos que o projeto realizará pelo país, sob a regência do maestro João Carlos Martins e irá abrir a programação do aniversário de 72 anos de Maringá.

Promovido em parceria com a Secretaria de Cultura de Maringá, o evento contará com a presença da Orquestra Maringaense de Violas, Projeto Som da Banda, Cobra Coral, Orquestra CDM do Sesc Maringá, todos de Maringá e da Orquestra da Solidariedade Sempre, de Londrina. Cada grupo realizará uma apresentação individual para depois iniciar o espetáculo com quase 170 integrantes, regidos pelo maestro João Carlos Martins.

“É uma ação inovadora, pois será a primeira vez que iremos reunir tantos músicos ao mesmo tempo em uma área livre, iniciativa viabilizada pela parceria com o Orquestrando o Brasil e a prefeitura de Maringá”, disse o secretário de Cultura de Maringá, Miguel Fernandes, explicando que a apresentação será também uma edição especial do projeto da prefeitura maringaense mantém, “Convite à Música”.

Essa é primeira vez que estes grupos se reunirão para uma apresentação conjunta, com a regência do maestro João Carlos Martins. “O Orquestrando o Brasil é o legado que pretendo deixar. Quero ajudar os milhares de grupos espalhados pelo país a evoluírem artisticamente, ampliando sua atuação e conquistando novos públicos. Vamos democratizar a música clássica no Brasil”, ressalta o maestro João Carlos Martins.

Orquestrando o Brasil

Idealizado pelo maestro João Carlos Martins e realizado em parceria com a Fundação Banco do Brasil e FIESP, o Orquestrando o Brasil é uma plataforma digital que visa disseminar conteúdos, oferecer capacitação para regentes e músicos, além de ser uma ferramenta para a troca de conhecimento. O portal visa construir uma relação permanente e online de suporte e informação. A plataforma dá apoio para que, a partir dos recursos humanos e físicos de cada comunidade, os envolvidos possam liderar um movimento de expansão ou consolidação da música local. Um canal de comunicação, informação e interação, que tem o objetivo de unir os músicos.

Criado em junho de 2018, o Orquestrando o Brasil tem 220 orquestras e bandas participantes, um universo que representa mais de oito mil músicos, com grupos musicais de 150 municípios espalhados pelos estados de Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.