João Nakao realiza show on-line neste domingo

A live contemplará os gêneros indie, baião, salsa e folk, com canções autorais e algumas inéditas

Com objetivo de aproximar os londrinenses à cultura local será realizada, neste domingo (13), às 19h, a live “Invisível Canções Autorais”, com o cantor, compositor e professor de canto, João Nakao. A apresentação contemplará os gêneros indie, baião, salsa e folk; e para conferir, basta acessar o canal do cantor no Youtube.

A apresentação busca promover a formação de platéia e despertar no público o interesse pela composição autoral, além de movimentar a cultura musical londrinense, que é rica em talentos.

Durante a live serão apresentadas músicas do primeiro disco do cantor, ”Smothered”, além de canções autorais inéditas que serão lançadas durante a apresentação. O show contará com a participação do violonista, Gustavo Gorla, em um repertório musical em inglês e português.

O músico londrinense conta que as letras de suas canções falam sobre as experiências da adolescência, relacionamento familiar, saúde mental e sexualidade. “As músicas revelam minha versatilidade. Estou ansioso para a realização do meu primeiro show solo”, afirmou.

O projeto Invisível Canções Autorais é uma realização do FM Studio e Rubro Lab. Tem patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC), e apoio da Rádio UEL FM.

