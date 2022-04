Jornalista lança e-book gratuito com propostas de escrita

Projeto é patrocinado pelo Programa de Incentivo à Cultura (Promic), da Prefeitura de Londrina

A jornalista e mestra em Estudos Literários, Layse Barnabé de Moraes, lançou o e-book gratuito “Pequeno manual de escrita afetiva: escrever do lado de dentro, escrever do lado de fora”, com propostas de escrita. O projeto tem patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do pelo Programa de Incentivo à Cultura (Promic).

Segundo Moraes, o livro dela convida o leitor a pensar a escrita como um território de afeto, por isso o nome escrita afetiva. “Diz respeito ao que nos move, convoca e atravessa, não ocupando necessariamente uma posição amável, delicada”, disse.

A jornalista explicou que o manual foi pensado para que a criação literária seja experimentada, por meio do encontro consigo e com o outro, de maneira a não ter amarras, regras e fórmulas fechadas. “Acredito muito que todos têm uma história para contar, então o livro pretende abrir espaço para que a escrita invada a vida e seja encarada de mãos dadas com o sentir livre e fluido”, destacou.

O livro, que tem projeto gráfico da designer Gabriela Campaner, pode ser baixado gratuitamente por este link. Nele, há um compilado de propostas de escrita, provocações e questionamentos que convocam à criação a partir da observação do eu e do mundo ao redor. “A intenção é que os escritos surjam do universo íntimo, não necessariamente baseados em fatos autobiográficos, e que a escrita afetiva surja como uma possibilidade e um caminho”, explicou a jornalista.

Sobre a autora

Layse Barnabé de Moraes é jornalista, mestra em Estudos Literários pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e doutoranda em Letras pela mesma instituição. O e-book é um recorte de sua vivência como pesquisadora de literatura e principalmente como ministrante de oficinas de escrita. Ela também divide seus escritos, leituras e cursos no @coracaononsense.

