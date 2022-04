Jotabê Medeiros lança livro em Londrina

Biógrafo e jornalista lança O Último Pau de Arara e fala sobre “Biografia e Jornalismo Cultural” na próxima quarta-feira (20)

Jornalista cultural com quase quatro décadas de experiência e biógrafo de grandes nomes da música brasileira como Belchior, Raul Seixas e Roberto Carlos, na próxima quarta-feira (20) Jotabê Medeiros vem a Londrina para lançar um de seus livros mais recentes: O Último Pau de Arara, publicado pela editora londrinense Grafatório Edições.

O lançamento está marcado para as 19h no Sesc Cadeião (Rua Sergipe, 52). No encontro, além de falar sobre o livro e participar de uma sessão de autógrafos, Jotabê ainda conversará com o público sobre o tema “Biografia e Jornalismo Cultural”. A ideia é abordar as diferenças e semelhanças entre uma atividade e outra, os limites éticos e formais de cada ofício, como uma experiência ajuda na outra e quais autores exploraram essas fronteiras com mais habilidade.

A entrada para o evento é gratuita, e o livro – uma edição especial impressa com xilogravuras – estará à venda com 15% de desconto, saindo por R$72.

Todo o catálogo da Grafatório Edições também estará à venda com esse mesmo desconto, incluindo os títulos No Fim da Infância, de Arrigo Barnabé; Porque Eu Odeio, de Claude McKay; Um Nome Escrito no Vento, de Ademir Assunção; 3 Palavras Só ou Quatro: às vezes mais, de Tomma Wember; e Vou Lá e Faço: A Vida-Obra de Oswaldo Diniz, de Felipe Melhado, Gabriel Daher e Felipe Teixeira.

As biografias escritas por Jotabê Medeiros e publicadas pela editora Todavia também estarão disponíveis para a compra.

O evento de lançamento, promovido pela Grafatório Edições, integra o calendário do Mês do Livro do SESC Cadeião.

O Último Pau de Arara

Nove dias sob a lona de um caminhão, doze crianças sobre sacos de sal, saídos do cariri paraibano rumo ao Norte Novíssimo do Paraná, até a cidade de Cianorte. O jornalista Jotabê Medeiros fez este trajeto com seus numerosos irmãos em 1965, quando ele tinha apenas três anos de idade. Quando os chamados paus de arara (caminhões adaptados para o transporte de passageiros) eram oficialmente proibidos de transitar na rodovia Rio-Bahia pelo governo militar, a família migrava clandestinamente de um sertão ao outro, forjando uma nova vida em um cenário culturalmente diverso.

A história de uma família de migrantes nordestinos que em um pau de arara desce para o Sul ou para o Sudeste do país, como muitos fizeram durante o século XX, é contada em O Último Pau de Arara sob a ótica de alguém que aos poucos deixa de ser criança. Entre a biografia, a historiografia e o ensaio, o livro de Jotabê Medeiros desenha os improváveis destinos dos membros daquele clã, que mais tarde se tornaria ainda maior, com 20 irmãos. O livro é, sobretudo, um exercício de admiração à figura de seu pai: um homem que hoje conta com 104 anos, dono de um ethos singular, violento mas com rompantes de ternura, capaz de atitudes súbitas e com um passado obscuro.

Autor de biografias de músicos renomados – sendo que atualmente prepara uma sobre o legendário Luiz Gonzaga –, o jornalista Jotabê Medeiros lança seu livro mais pessoal pela Grafatório Edições. Em O Último Pau de Arara, suas habilidades como biógrafo são voltadas para sua própria trajetória familiar. No entanto, a história ali narrada também comporta uma dimensão mais universal – como afirma Xico Sá na orelha do livro, trata-se de uma narrativa que “mostra como, de pau de arara em pau de arara, um país foi descoberto”.

O Último Pau de Arara foi publicado em uma edição especial, produzida com técnicas artesanais, como é a marca da Grafatório Edições. O livro é ilustrado com xilogravuras do artista mineiro Luís Matuto, que foram sulcadas em galhos de peroba e impressas uma a uma em cada exemplar. A capa também é artesanal: uma impressão em serigrafia feita sobre lona de caminhão, que foi costurada uma a uma por Bianca Baggio. O projeto gráfico é assinado pelo designer Pablo Blanco, e a edição do livro é de Felipe Melhado.

O autor

Nascido em 1962, Jotabê Medeiros é formado em Jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina. Tem uma longa trajetória como jornalista cultural, tendo atuado em veículos como Folha de S. Paulo, VEJA SP, Folha de Londrina, O Estado de S. Paulo (onde foi correspondente em Nova Iorque), além de ter sido editor de cultura da revista CartaCapital. Em todo esse tempo, entrevistou gente como Mick Jagger, Patti Smith, Oscar Niemeyer, Frank Miller, Neil Young, Chuck Berry, Ringo Starr entre centenas de outros.

Como escritor, é responsável pela autoria de 5 livros: O bisbilhoteiro das galáxias (Lazuli, 2014, finalista do Prêmio Jabuti); Belchior: apenas um rapaz latino-americano (Todavia, 2017); Raul Seixas: não diga que a canção está perdida (Todavia, 2019, também finalista do Prêmio Jabuti); Roberto Carlos: por isso essa voz tamanha (Todavia, 2021) e O Último Pau de Arara (Grafatório Edições). Atualmente prepara a biografia de Luiz Gonzaga, o rei do baião, a ser lançada ainda em 2022.

Jotabê foi finalista do prêmio Comunique-se de Jornalismo por 14 anos consecutivos. Também participou, como autor, das coletâneas Noite Passada Um Disco Salvou Minha Vida (Geração, 2005) e Um Sábado no Paraíso do Swing e Outras Reportagens sobre Sexo (Panda Books, 2011).

Sua biografia sobre Belchior se tornou um dos dez livros mais lidos do país nas quatro primeiras semanas de lançamento, em 2017. Além de larga experiência na grande imprensa e como biógrafo, também ministrou pós-graduação no curso de escritores do Instituto Vera Cruz, em 2018, sobre o tema da não ficção