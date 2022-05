Kell Smith é atração do "Sábado com Maria", da TV Aparecida

Padre Antonio Maria e Dani Espíndola recebem a cantora Kell Smith no palco do "Sábado com Maria". A jovem cantora e compositora chegou ao sucesso pela linda e poética canção "Era Uma Vez", que alcançou 300 milhões de visualizações no Youtube. No programa da TV Aparecida, a artista vai cantar e conversar com os apresentadores sobre a sua história, neste sábado (14/5), às 15h.

Keylla Cristina dos Santos, que adotou o nome artístico de Kell Smith, começou a cantar profissionalmente em bares em Presidente Prudente (SP) durante a faculdade, onde cursou administração. Sua introdução na MPB foi através de um disco de Elis Regina, que ganhou do pai, quando era adolescente.

A artista possui um álbum, "Girassol" (2018), e seis EPs, sendo o último "Vivendo", de 2021. Esse mais recente trabalho oferece uma experiência musical e reflexões que transportam o ouvinte a um lugar de acolhimento, paz, esperança e amor.

"Essas músicas representam tudo o que quero oferecer para o mundo nesse momento. Abordam nossos medos, nossa vulnerabilidade e sofrimento. Mas o problema não é o foco dessa obra. A proposta dessa conversa em forma de EP é a reflexão sobre escolher viver, lidar com a ansiedade, com a fluidez da vida, autoconhecimento e outras boas escolhas. Traz força e leveza. É sobre nós e não sobre mim. O que nos une", avalia Kell, que encantou o Brasil com a letra de "Era Uma Vez", cujo refrão diz: "É que a gente quer crescer... E quando cresce quer voltar do início... Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido".

Vera Jardim/Asimp